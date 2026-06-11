Wall Street avanza levemente en mercado atento a guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este jueves. Las referencias suben por un repunte de los valores de tecnología, con los inversionistas aprovechando caídas recientes, mientras vigilaban la evolución del conflicto en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.66% a 50,246.18 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.33% a 7,291.33 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.50% a 25,295.53 puntos.

Algunas de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial como Intel (+5.62%), AMD (+3.40%) y Micron (+2.35%) subían, en un momento de optimismo sobre el sector que se ha visto frenado por las apuestas de posibles alzas de tasas de interés.

Las compras eran limitadas por las preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio, ya que Estados Unidos e Irán siguieron atacándose y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con tomar la infraestructura energética y la isla iraní de Jarg.

En ⁠cuanto a datos, los precios al productor de Estados Unidos subieron en mayo por encima de lo esperado, impulsados por mayores costos energéticos. El índice avanzó 1.1% anual en mayo, sobre una expectativa del mercado 0.7% e igual que el reporte de abril.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana, liderados por el de industriales (+1.57%) y el de materiales (+1.45%), mientras que el sector de servicio s de comunicación (-1.81%) lidera las pérdidas. En el Dow Jones, destaca Amgen (+3.31%).