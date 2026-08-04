Pemex baja deuda a proveedores en primer semestre

La deuda que Petróleos Mexicanos (Pemex) sostiene con sus proveedores se ubicó en 374,334 millones de pesos (21,427 millones de dólares) al 30 de junio de 2026, monto que disminuyó en 13.1% en un año, mientras que todas sus obligaciones a corto plazo también se han reducido, dando alivio a las finanzas de la empresa a la que todavía pesan rubros de mayor aliento que van al alza, como el pasivo laboral.

Según el último reporte financiero de la petrolera del Estado mexicano, la deuda a proveedores que hace un año, al final de la primera mitad del 2025, se ubicaba en 430,540 millones de pesos, se elevó incluso hasta 436,704 millones en diciembre pasado, pero gracias al programa de factoraje y desembolsos que ha ejecutado la empresa apoyándose en la banca de desarrollo, se redujo en 62,370 millones de pesos en seis meses.

Estas obligaciones que Pemex documenta luego de aplazar mediante facturas pagaderas tras la ejecución de servicios o adquisición de bienes que la industria especializada únicamente puede venderle a la petrolera del Estado porque no tiene competidores, se han elevado 242% desde que Morena asumió la presidencia en 2018, en que el saldo de esta deuda se ubicaba en 109,471 millones de pesos.

En tanto, el pasivo total que arrastra Petróleos Mexicanos al segundo trimestre del año se ubicó en 4.010 billones de pesos, o 229,540 millones de dólares, con lo que tuvo una reducción de 2.8% en comparación con junio de 2025.

Esto ha sido impulsado principalmente porque ha bajado su obligación de pago a corto plazo: en 28.4% en el mismo comparativo, para ubicarla en 870,196 millones de pesos o 49,811 millones de dólares, lo que da un alivio a las finanzas de la empresa, según reportó al cierre de junio pasado.

Entre estos compromisos, la deuda financiera que arrastra la petrolera con vencimientos de pago en el próximo año tuvo una importante reducción de 59.8% en comparación con junio del 2025, luego de que al 30 de junio de este año se situó en 213,100 millones de pesos (12,198 millones de dólares), que implican una reducción de 316,362 millones de pesos en 12 meses.

Sin embargo, el pasivo a largo plazo que significa el 78% de la deuda de Pemex incluso se incrementó en 7.9% en un año, ubicándose en 3.139 billones de pesos (179,729 millones de dólares) a junio de 2026.

En las obligaciones a largo plazo de la empresa destaca la deuda financiera con bancos e instituciones crediticias pagadera a largo plazo, que es de 1.140 billones de pesos (65,258 millones de dólares), que si bien bajó 14.7% en un año, es la casi la parte de los pasivos totales que tiene Pemex.

En los indicadores financieros de la empresa del Estado mexicano destaca que la reserva de beneficio a los empleados o pasivo laboral -que son las obligaciones con los trabajadores a quienes se debe pagar el retiro ya que las cuotas que aportaron para el mismo fueron utilizadas para otros fines en la empresa- ha dejado la trayectoria descendente de los últimos años y aumentó en 10.9% en un año, ubicándose en 1.506 billones de pesos (86,236 millones de dólares) al cierre de junio pasado. En comparación con el saldo al cierre del primer semestre del 2018, este pasivo laboral se ha incrementado en 17 por ciento.