Pemex producirá 4.6% de la electricidad del país en el 2030: Sener

Entre el 2026 y el 2030 la participación de Pemex en la generación eléctrica nacional se multiplicará, pasando de 0.6 a 4.6% del total, de acuerdo con previsiones de la Secretaría de Energía (Sener) plasmadas en su Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese).

La Sener valida así los planes de Pemex de incorporarse al negocio eléctrico en este sexenio, en el que la estatal contempla nuevos proyectos con una capacidad de generación superior a los 2,100 megawatts (MW) en el 2030.

En su Plan Estratégico 2025-2035, publicado en agosto pasado, Pemex anunció su intención de comenzar a ofertar excedentes al mercado eléctrico mayorista, particularmente los producidos en su Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex, en donde posee una capacidad de generación de 600 MW a través de procesos térmicos.

“Se propone incorporar a Pemex como parte de la generación de electricidad del Estado, asumiendo un rol estratégico como generador de carga base. Esta participación iniciaría en el corto plazo, mediante la integración de la capacidad instalada actual del (CPG) Nuevo Pemex al Mercado Eléctrico Mayorista, a través del aprovechamiento de sus excedentes de generación”.

Además, la estatal planea la ejecución tres proyectos de cogeneración en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al 2030.

El primero es Cogeneración Tula, en la refinería de esa localidad, donde prevé habilitar una potencia de generación de 650 MW, que permitiría producir hasta 5,500 gigawatts hora (GWh) por año.

El segundo es Cogeneración Salina Cruz, en la refinería respectiva, con una potencia de 600 MW y la posibilidad de producir hasta 5,000 GWh; el tercero es Cogeneración Cangrejera, con una capacidad de 900 MW y la posibilidad de producir hasta 7,500 GWh.

Según el Pladese, la contribución de Pemex, como empresa pública, a la generación nacional, permitirá que la generación eléctrica del sector público llegue a 59% del total en el 2030.

De este modo, estaría superando por cinco puntos porcentuales el piso de generación que debe tener el sector público por ley, que es de 54%, como se estableció en la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de industria estratégicas del 2024.

Una de las metas de Pemex para este sexenio es explorar oportunidades en otras áreas como los servicios logísticos, la producción de litio a partir de salmueras petroleras y la comercialización de electricidad, hidrógeno y biocombustibles.

