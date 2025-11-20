Miss Universo 2025: hora y dónde ver la final y participación de la mexicana Fátima Boch

El certamen de belleza internacional Miss Universo 2025, donde las mujeres de todo el mundo compiten por el título de la más hermosa del planeta, se encuentra cerca de llegar a su fin para revelarnos a la ganadora de este año.

Fundado en 1952, cerca de 80 participantes compiten por el título, pero con el paso de los años ha ido cambiando para dejar de centrarse sólo en la belleza física, ya que ahora toman en cuenta su liderazgo, activismo social y la promoción de las causas que defienden.

Dirigido por la Organización Miss Universo con sede en Tailandia y México, el concurso es una plataforma para que las concursantes también compartan sus historias, generando un impacto positivo, a la vez que son empoderadas e inspiran a otras mujeres a contribuir en un mundo mejor

¿Dónde ver la final?

La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará oficialmente el viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero la diferencia de hora, los televidentes mexicanos podrán ver la transmisión el jueves hoy, jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo de centro de México.

Imagen Televisión, en TV abierta, será la encargada de hacer la transmisión, pero también podrá seguirse vía streaming por medio del canal oficial de YouTube de Miss Universe, de forma gratuita y accesible desde cualquier dispositivo.

Directivo insulta a Bosch

Fátima Bosch, quien representa a México, estuvo en el centro de la polémica tras un enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil, uno de los directivos del certamen; según reportes, durante un evento oficial en Tailandia él la criticó por supuestamente no cumplir con obligaciones promocionales y la insultó, por lo que decidió retirarse en el momento.

El incidente causó un gesto de solidaridad: varias concursantes abandonaron la sala en protesta, incluyendo la Miss Universo saliente, y la organización salió en defensa de Bosch, cuya valentía fue destacada por figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio presidente de Miss Universo.

Días después, Nawat Itsaragrisil apareció en una conferencia de prensa vestido de esmoquin y llorando desconsoladamente, alegando que había sido "traicionado", pero en la ceremonia de apertura del concurso se mostró arrepentido ante las reinas de belleza reunidas y les ofreció una disculpa.