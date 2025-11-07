Paros técnicos se extienden por todo México ante incertidumbre económica y presiones laborales

México atraviesa una etapa de paros técnicos generalizados en distintas industrias, principalmente en el sector automotriz y de autopartes, derivado de la incertidumbre económica, la disminución en las exportaciones y las tensiones que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Óscar de la Vega, socio fundador del despacho De la Vega y Martínez Rojas.

A lo anterior se suma el incremento sostenido en los costos de nómina por las reformas laborales, como el aumento en los días de vacaciones, salario mínimo y la ampliación de prestaciones, lo que ha puesto presión especialmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Como no sabemos qué va a pasar, entonces se detona una suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo mediante el pago, generalmente negociado, un 50% de los salarios. Los trabajadores no laboran, pero se mantiene la relación de trabajo viendo qué sucede en los próximos meses”, explicó De la Vega.

El abogado laboralista destacó que, aunque esta figura es legal y temporal, su expansión refleja el grado de presión que enfrentan las compañías frente a un marco regulatorio más rígido y un entorno económico incierto.

En los últimos meses, diversas empresas de la industria automotriz y manufacturera han reportado paros técnicos o cierres parciales de operaciones, como medida para ajustar producción ante la menor demanda y la cautela del mercado.

En Aguascalientes, la empresa Jobar anunció su cierre definitivo, mientras que Nissan detuvo temporalmente líneas de producción. En Coahuila, Daimler Saltillo, General Motors en el corredor automotriz de Ramos Arizpe, y Ternium Galvanizadora aplicaron esquemas de suspensión; Maxion y Nemak ya concluyeron sus periodos de paro.

La Coparmex

Coahuila Sureste estimó que entre 5% y 10% de sus socios enfrentan situaciones similares. General Motors en Silao, Honda en Celaya y Mazda por ejemplo, reportaron ajustes a turnos laborales. En Puebla, tanto Audi México como Volkswagen México han detenido operaciones por periodos breves para reprogramar su producción.

En San Luis Potosí, BMW Group, Pirelli y alrededor de 250 empresas afiliadas a la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) aplicaron esquemas similares, según la CTM local.

De la Vega advirtió que el próximo año podría presentarse una ola de emplazamientos a huelga, ya que los sindicatos democráticamente elegidos buscarán mejores salarios y condiciones laborales, mientras las empresas enfrentan limitaciones financieras.

“Podemos ver más huelgas porque la situación económica de las empresas no es la mejor; mientras los sindicatos pedirán aumentos salariales y mejores prestaciones”, comentó.

El especialista alertó que el endurecimiento de las condiciones laborales y el aumento del costo de la nómina pueden derivar en la pérdida de empleos formales, sobre todo en un contexto donde más del 50% de la Población Económicamente Activa se encuentra en la informalidad, según datos del INEGI.

“En muchos países, como España, existen apoyos diferenciados para las empresas con menos de 50 trabajadores. En México se necesita una política similar; fortalecer a la micro y pequeña empresa con créditos e incentivos fiscales, incluso con un marco legal distinto al de la gran empresa”, sostuvo De la Vega.

El abogado insistió en que incentivar la formalidad y dar flexibilidad a las reformas laborales permitiría evitar más paros técnicos y preservar el empleo formal, recordando que, según el Banco Mundial, “a mayor flexibilidad en las leyes laborales, mayor empleo formal”.