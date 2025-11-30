Buscar
OPEP mantendrá nivel global de producción de crudo hasta 2026: Sener

Así lo informó la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien participó en representación de México que funge como miembro No-OPEC en el organismo. 

Karol García

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las naciones que forman parte del grupo ampliado No-OPEC (por su sigla en inglés) acordaron este domingo mantener los niveles globales de extracción de crudo hasta diciembre de 2026, además de buscar un mecanismo para establecer el volumen de 2027.

"El día hoy participé en la 40 Reunión Ministerial OPEP- No OPEP con la @OPECSecretariat", publicó en su cuenta de X.

Según González, en la sesión se aprobó continuar con los niveles de producción acordados hasta diciembre de 2026, así como un mecanismo que ayude a determinar los niveles de 2027. 

"Todo ello forma parte de un esfuerzo continuo para contribuir a la estabilización del mercado petrolero internacional", afirmó la titular de Energía. 

Karol García

Karol García es reportera de Empresas y Negocios.

