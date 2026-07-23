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Trump anuncia que Xi visitará Estados Unidos el 24 de septiembre
El presidente Donald Trump dijo este jueves que abordará el asunto de la inteligencia artificial con su par chino, Xi Jinping, cuando este visite Estados Unidos el 24 de septiembre.
El presidente Donald Trump dijo este jueves que abordará el asunto de la inteligencia artificial con su par chino, Xi Jinping, cuando este visite Estados Unidos el 24 de septiembre.
La visita de Xi sigue al encuentro que mantuvieron ambos durante el viaje de Trump a China a principios de este año. Durante su estancia en Pekín, Trump invitó al líder chino a la Casa Blanca.
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"El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre, y ya hablamos de ello (la inteligencia artificial) cuando estuve en Pekín, y volveremos a hablar del tema", dijo Trump.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, debatieron el miércoles la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una "visita muy positiva".