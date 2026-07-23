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El Economista
Geopolítica

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Trump anuncia que Xi visitará Estados Unidos el 24 de septiembre

El presidente Donald Trump dijo ⁠este jueves que abordará el asunto ‌de la inteligencia artificial ⁠con su par chino, ⁠Xi Jinping, cuando ‌este visite Estados Unidos ​el 24 de septiembre.

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Reuters

El presidente Donald Trump dijo ⁠este jueves que abordará el asunto de la inteligencia artificial ⁠con su par chino, ⁠Xi Jinping, cuando este visite Estados Unidos el 24 de septiembre. 

La visita de Xi sigue al encuentro que mantuvieron ambos durante el viaje de Trump a China a principios de este año. Durante su estancia en Pekín, Trump invitó al líder chino a la Casa Blanca.

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"El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre, y ya hablamos de ello (la inteligencia artificial) cuando estuve en Pekín, y volveremos a hablar del ⁠tema", dijo Trump. 

El ⁠secretario de ⁠Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ⁠y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, debatieron el miércoles la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una "visita muy positiva".

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