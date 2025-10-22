En noviembre, trabajadores del Monte de Piedad definirán en votación si continúa la huelga

El Sindicato del Monte de Piedad confirmó que los días 12, 13 y 14 de noviembre se llevará a cabo la votación mediante la cual las y los trabajadores decidirán si continúa o no la huelga que mantiene cerradas las operaciones de la institución desde hace 20 días.

De acuerdo con Arturo Zayún, secretario general del gremio, 1,893 trabajadores podrán ejercer su voto en urnas físicas, mediante un proceso personal, libre, directo y secreto, distribuidas en 63 sedes que concentrarán los 302 centros de trabajo del Nacional Monte de Piedad en todo el país.

“Será la base trabajadora la que determine si ratifica la huelga o se levanta, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo”, sostuvo el dirigente.

Durante la audiencia previa ante la autoridad laboral, el sindicato presentó pruebas sobre presuntas acciones de intervención de la institución para influir en la votación, entre ellas la oferta de bonos económicos para votar en contra de la huelga, así como amenazas a quienes manifiesten apoyo al paro.

Contingentes de huelguistas de distintos estados acudieron presencialmente al tribunal, mientras que otros siguieron la sesión de manera remota.

El resultado de la consulta será determinante para el futuro del conflicto colectivo: si la base trabajadora ratifica la huelga, esta se mantendrá en firme; en caso contrario, el sindicato deberá concluirla y reabrir los centros.