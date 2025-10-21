Día decisivo en el conflicto de huelga en el El Monte de Piedad

El conflicto laboral entre el Nacional Monte de Piedad y sus trabajadores entrará mañana en su fase definitoria, cuando se dé a conocer la fecha del recuento que ordenará el Tribunal Laboral para determinar “sí a la huelga o no a la huelga”. La votación será personal, libre y secreta.

Para el sindicato, encabezado por Arturo Zayún González, viene “una jornada decisiva” para el futuro de la contratación colectiva. “Esta decisión es fundamental para resolver nuestro futuro laboral, de nuestro Contrato Colectivo y de nuestro Sindicato”, señaló el dirigente un documento enviado a los trabajadores.

El sindicato sostiene que el conflicto deriva de una estrategia sostenida para reducir derechos: intentos de terminación colectiva de relaciones de trabajo, oposición a la legitimación del contrato y despidos masivos tras el convenio de 2024. “La huelga fue el último recurso para lograr un mínimo de respeto y dignidad”, afirmó Zayún.

Del lado de la administración, la posición ha sido distinta. Directivos del Monte de Piedad han argumentado que el sindicato sostiene “demandas inviables” y que el conflicto “obedece a una resistencia a los procesos de reestructuración interna”.

En diversas intervenciones el patronato ha sostenido que no existe violación deliberada al Contrato Colectivo, sino adecuaciones administrativas; además, las medidas implementadas, incluidas promociones unilaterales, forman parte de “un plan de eficiencia y profesionalización”.

La viabilidad financiera de la institución requiere “modificaciones estructurales” y “flexibilización operativa”.

Asimismo, el Monte ha asegurado que el Sindicato “sobredimensiona” las afectaciones y que los ajustes están orientados a “garantizar la continuidad del servicio social” de la institución.

Una vez que se fije la fecha para la votación en ese recuento se determinará si la huelga se mantiene con suspensión de actividades, o si se retoma la negociación en mesa, con nueva mediación laboral.

“Lo que decidiremos mañana es si seguimos defendiendo un Contrato Colectivo vivo o dejamos que se imponga un modelo sin derechos”, advirtió el comité sindical.