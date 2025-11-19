NetBIT Unidad de Negocios de ENI Networks revoluciona la conectividad empresarial en México con tecnología de enrutamiento y switching de última generación de Ciena

QUERÉTARO, México, 19 de noviembre, 2025 -- NetBIT, la unidad de servicios empresariales de ENI Networks, anunció hoy el lanzamiento de su nueva oferta empresarial en alianza con Ciena, líder mundial en conectividad de alta velocidad, y su socio Braxem. Esta colaboración marca el primer despliegue comercial de tecnología de acceso de red óptica pasiva (PON) que ayudará a impulsar la transformación digital al mercado empresarial mexicano, comenzando por fortalecer aún más la tecnología de conectividad del Bajío, una de las zonas más avanzadas en telecomunicaciones del país.

La nueva infraestructura, que iniciará operaciones en noviembre de 2025 en Querétaro y San Luis Potosí, representa una importante inversión en soluciones de Ciena de última generación, incluyendo ruteadores 5164, 3924, y tecnología de acceso PON, incluidos los dispositivos conectables Ciena XGS-PON y las ONU de la familia 3800. Esta implementación convierte a NetBIT y ENI Networks en el primer operador mexicano en utilizar una topología basada en nodos de distribución en las zonas de interés que permitirá incorporar otros servicios dirigidos al mercado empresarial.

Benjamín Martínez Zazueta, Director General de ENI Networks, comentó: "Nuestra colaboración con Ciena y Braxem nos permite dar un salto tecnológico y ofrecer a las empresas mexicanas infraestructura que antes solo estaba disponible para grandes corporativos multinacionales. No solo ofrecemos conectividad: democratizamos el acceso a la tecnología que impulsa la transición a la quinta revolución industrial. Nuestro enfoque va más allá del internet tradicional, ofrecemos soluciones integrales que combinan conectividad de fibra óptica, enlaces de microondas de alta capacidad, ciberseguridad administrada, gestión de redes Wi-Fi y monitoreo en tiempo real, todo bajo un modelo de 'una sola cara para resolver necesidades tecnológicas'. La capacidad de personalización que ofrecemos, utilizando componentes modulares que pueden escalar según las necesidades de crecimiento de cada cliente, nos diferencia completamente de las ofertas rígidas del mercado".

Transformación digital del ecosistema empresarial mexicano

La solución implementada utiliza una arquitectura de red avanzada, con nodos de distribución activos que integran la nueva tecnología a una red de transporte MPLS. Esta configuración permite ofrecer redundancia automática entre la conexión por fibra óptica y los enlaces inalámbricos, alcanzando tiempos de conmutación inferiores a 50 milisegundos y disponibilidad de red de hasta el 99.99%, características críticas para aplicaciones empresariales como sistemas ERP en la nube, aplicaciones en “tiempo real”, videoconferencias HD y soluciones de inteligencia artificial.

El mercado objetivo incluye empresas medianas de 25 a 50 empleados que buscan soluciones que van más allá de la conectividad tradicional, abarcando sectores clave como manufactura, fintech emergente, servicios educativos y empresas de tecnología en México.

Innovación tecnológica global adaptada al mercado mexicano

La implementación de NetBIT en México replica modelos exitosos de operadores en Canadá y Estados Unidos que han aprovechado las soluciones de enrutamiento y conmutación de Ciena para transformar los mercados regionales. La tecnología de acceso óptico de Ciena permite que NetBIT se adapte económicamente a la demanda, reduciendo significativamente el consumo de espacio y energía en comparación con los enfoques tradicionales basados en chasis.

"La tecnología de fibra óptica de Ciena está ayudando a NetBIT y ENI Networks a redefinir la conectividad empresarial en México", afirmó Carlos Hernández, Senior Director, Account Management de Ciena. "La convergencia de IP/óptica y PON en nuestra arquitectura brinda a operadores innovadores como NetBIT la capacidad de simplificar su infraestructura, optimizar costos y, al mismo tiempo, ofrecer resiliencia y confiabilidad".

Construyendo alianzas estratégicas

La colaboración con Braxem, distribuidor autorizado de Ciena en México, ha sido fundamental para el éxito del proyecto. "NetBIT es el operador visionario que necesita el mercado mexicano", comentó Heriberto Zelaya, Director General de Braxem México. "Su enfoque en combinar tecnología de punta con servicio personalizado y capacidad de consultoría técnica establece un nuevo estándar para la industria. Nos enorgullece apoyar este gran avance para las empresas mexicanas".

Impacto y crecimiento regional

El proyecto NetBIT-Ciena está diseñado específicamente para sectores clave de México, incluyendo la industria automotriz, manufactura avanzada, servicios financieros y empresas tecnológicas emergentes. La nueva infraestructura tiene el potencial de impactar directamente la competitividad de más de 50,000 empresas medianas y grandes.

El lanzamiento en Querétaro y San Luis Potosí es la primera fase de una estrategia regional que contempla la integración de múltiples redes de fibra óptica adquiridas por ENI Networks. La compañía proyecta expansiones adicionales para extender la cobertura en el Noroeste de México, en ciudades como Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo, y en el Sureste, en el corredor Cancún-Tulum, donde ya cuenta con infraestructura de 100 Gbps en implementación.

"Esta alianza no es solo sobre tecnología, es sobre construir el futuro digital de México", concluyó Benjamín". Con Ciena y Braxem, estamos creando la infraestructura que necesitan las empresas mexicanas para competir globalmente en la era de la inteligencia artificial".

Acerca de las Empresas

NetBIT es la unidad de servicios empresariales de ENI Networks, especializada en soluciones integrales de conectividad y ciberseguridad para empresas medianas. Con más de 15 años en el mercado mexicano de telecomunicaciones, ENI Networks opera una de las redes de fibra óptica más robustas del Bajío mexicano.

Ciena Corporation es el líder global en conectividad de alta velocidad. Para mayor información visite el sitio web de Ciena.

Braxem brinda soporte a operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica como distribuidor autorizado de Ciena.