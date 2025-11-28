National Car Rental busca mantener crecimiento con un nuevo servicio

Luego de identificar que siete de cada 10 ejecutivos extienden sus estancias laborales para disfrutar del destino, National Car Rental lanza un nuevo servicio de renta de autos, el bleisure, que combina viajes de negocios con actividades de ocio, con lo cual celebra sus 50 años de estancia en México.

El "bleisure" está en auge y es una de las mayores tendencias en viajes de negocios. El hecho de combinar viajes de trabajo con el de placer es una de las mejores ventajas de viajar por trabajo, ya que ayuda a ahorrar en gastos de vacaciones y facilita el equilibrio entre la vida laboral y personal, comentó.

“En un entorno donde los viajes de trabajo y placer se han vuelto parte de la rutina diaria, celebramos cinco décadas de historias que nos mueven y rutas que nos unen. La confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros colaboradores nos impulsan a seguir innovando en cada kilómetro”, señaló Guillermo Badial Ochoa, director Comercial de National Car Rental.

Un estudio de Expedia Group señala que siete de cada 10 ejecutivos extienden sus estancias laborales para disfrutar del destino, lo que confirma que el viajero actual busca experiencias más completas y equilibradas. Gracias a su flota moderna y a sus esquemas operativos flexibles, National Car Rental se ha posicionado como un aliado ideal para estos profesionales, permitiéndoles pasar sin complicaciones de reuniones a momentos de descanso con total autonomía.

National Car Rental es la opción preferida por viajeros de negocios y clientes frecuentes que buscan rapidez, eficiencia y control total sobre su experiencia de renta.

Al cumplir 50 años en México, National Car Rental marca un capítulo clave en la historia de la movilidad del país. Lo que inició en 1975 en Mazatlán, Sinaloa, con cinco autos, dos colaboradores y un firme compromiso por ofrecer un servicio confiable, hoy se consolida como una de las redes de renta de autos más sólidas del territorio nacional, con más de 70 oficinas y 1,100 colaboradores que impulsan su operación día con día.

Esto coincide con un periodo de crecimiento relevante para la industria de renta de autos en México.

De acuerdo con datos difundidos por la Asociación Mexicana de Agencias de Renta de Vehículos (AMAVe), durante el último año se registraron más de 320,000 rentas en esquemas diarios o semanales, una cifra que confirma la importancia de la renta de autos como solución de movilidad tanto para empresas como para viajeros que demandan flexibilidad y eficiencia en sus desplazamientos.