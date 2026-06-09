El Mundial 2026 representa una de las mayores oportunidades comerciales para los negocios en México. Tanto los restaurantes, bares, comercios deportivos y pequeños emprendedores buscan sumarse para atraer clientes y aumentar sus ventas; sin embargo, surge la duda, ¿es legal utilizar la palabra “Mundial” en una campaña publicitaria?

En este contexto, hablar del evento deportivo no está prohibido, ya que los términos genéricos referentes a fútbol no tienen propiedad intelectual.

No obstante, utilizar ciertos términos o elementos protegidos por la propiedad intelectual de la FIFA sí puede generar sanciones económicas. De hecho, las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reforzaron las medidas contra el ambush marketing o publicidad de emboscada, una práctica en la que una marca intenta aprovechar la popularidad de un evento sin ser patrocinador oficial.

¿Se puede usar la palabra "Mundial" en publicidad?

Cualquier estrategia que haga creer al consumidor que una empresa tiene una relación oficial con la FIFA o con el torneo puede ser considerada una infracción. Es decir, utilizar marcas, logotipos o expresiones registradas para obtener un beneficio comercial sin autorización.

Entre las palabras y expresiones que los negocios deben evitar si no cuentan con un patrocinio oficial se encuentran:

Mundial.

Mundial 2026.

Copa Mundial.

Copa del Mundo.

FIFA

FIFA World Cup.

Patrocinador oficial.

Sede oficial.

También están restringidos los logotipos, mascotas, trofeos y hashtags oficiales.

Multas de hasta 29.3 millones de pesos

Las multas por infringir la propiedad intelectual relacionada con el Mundial pueden alcanzar hasta 250,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29.3 millones de pesos.

Además, las sanciones pueden extenderse a influencers, agencias de publicidad e incluso plataformas digitales si la empresa que solicita el contenido no es patrocinador.

Esto no significa que los negocios no puedan crear publicidad referente a la temporada del Mundial 2026. En estos casos, la creatividad se convierte en una herramienta para conectar con los consumidores.

Recomendaciones para los negocios

Se recomienda utilizar términos genéricos relacionados con el deporte, como “futbol”, “pasión futbolera”, “temporada futbolera”, entre otros. Estos términos son ideales para crear campañas promocionales sin infringir los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, los negocios pueden decorar sus establecimientos con elementos genéricos como balones, banderas o colores alusivos al deporte, siempre que no reproduzcan símbolos oficiales del torneo.

La clave para las empresas será encontrar un equilibrio entre aprovechar la fiebre futbolera y respetar la propiedad intelectual.