Christian Pulisic de Team USA quedará fuera del partido contra Australia por una lesión 

El atacante estrella de Estados Unidos, Christian Pulisic, es baja por lesión para el segundo partido del Team USA en su Mundial 2026, este viernes (19h00 GMT) ante Australia, anunció poco antes del partido el seleccionador Mauricio Pochettino.

"Christian no está disponible", declaró el entrenador argentino a Fox Sports en Seattle.

El atacante del AC Milan fue sustituido en el descanso del primer partido de Estados Unidos en esta Copa del Mundo, la victoria 4-1 ante Paraguay del pasado sábado, debido a un golpe en un gemelo.

En esa primera parte dio una asistencia de gol.

Pochettino afirmó que es optimista sobre la presencia de Pulisic en el resto del torneo, apuntando que el jugador entrenó el jueves y que su recuperación va "muy bien".