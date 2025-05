No hay sentencia definitiva sobre los 55 millones de dólares: Napoleón Gómez Urrutia

Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), afirmó que no existe ninguna sentencia definitiva que obligue a la organización sindical que representa a pagar los 55 millones de pesos que demandan ex trabajadores de Mexicana de Cananea.

Entrevistado luego de su participación en el foro “Encuentro de sindicatos y empleadores”, Gómez Urrutia dijo que la reciente condena que dio a conocer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solo es muestra que hay “mucha presión ante la Junta Federal, y hay mucha corrupción, y lo digo claramente, y están obedeciendo a intereses que no son los de los trabajadores”.

Cabe recordar que el pasado primero de mayo la Junta Especial Número 10, de la JFCA, condenó, por quinta ocasión, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) a devolver los 55 millones de dólares para que sean repartidos entre sus agremiados.

No obstante, Gómez Urrutia afirmó que “eso no existe, esto no es todavía. Es una decisión que han promovido, porque quieren debilitar al Sindicato Minero, nunca lo van a debilitar. Hemos enfrentado retos mucho mayores durante muchos años, con todos los ataques del poder económico y político de México corruptos, y no pudieron. Entonces, esto es una más, no tiene una validez formal, ni mucho menos una sentencia definitiva. Es más, la vamos a desechar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El también diputado de Morena, quien tomó el control del Sindicato Minero en 2002, dijo que aún cuentan con recursos legales para impugnar dicha sentencia, “vamos primero a ampararnos y seguramente vamos a la Corte”.

Añadió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo que ha hecho “es excluir expedientes que favorecían a los trabajadores y al sindicato, para favorecer a las empresas. Por eso digo, hay mucha corrupción en la Junta, desde la cabeza hasta abajo”.

Por ello, de manera inmediata, dijo, ya se presentaron los recursos, “creo que ya los primeros pasos de los amparos ya se presentaron”.