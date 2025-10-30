MG Motor celebra su quinto aniversario de operaciones en México dentro del top 10 de ventas

Con más de 107 distribuidores en todo el país, MG Motor México celebra cinco años en nuestro país, al destacar que se encuentra en el Top Ten de ventas en el mercado nacional y supera las 220,000 unidades comercializadas desde su llegada.

A agosto del 2025, la marca china británica ha alcanzado el total histórico de 221,461 vehículos comercializados en México. Y tan sólo en lo que va del 2025, las ventas ascienden a 36,000 unidades, resultado de una estrategia consistente y de una conexión creciente con distintas comunidades en el país.

La automotriz que llegó abastecer vehículos en plena pandemia de Covid-19, se mantiene desde el 2022 dentro del Top 10 de ventas nacionales, donde su unidad estrella el MG5, un compacto que se posicionó entre los 5 favoritos de los mexicanos.

“Cinco años después, lo más valioso no es la cifra, sino la confianza de quienes eligieron estar con nosotros. México nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad de demostrar quiénes somos. Cada día trabajamos para corresponder esa confianza con mejores productos, mejor servicio y una relación cercana y honesta. MG México es y seguirá siendo un pilar estratégico dentro de nuestro crecimiento global”, afirmó Zhang Wei, presidente de MG Motor México.

MG Motor México informó que en 2025 procedió a entrar a una etapa de electrificación, y fortalece su estrategia a través de MG Electric, integrada por MG4, ZS EV, Cyberster e IM LS7, reafirmando su compromiso de hacer que la transición hacia la electromovilidad con enfoque accesible y gradual, respetando el ritmo del mercado mexicano.

A través de un comunicado, la automotriz de capital chino y comandada por SAIC destacó que expansión “no ha sido resultado de campañas o momentos aislados, sino del trabajo constante de toda su red y la preferencia de miles de familias, emprendedores y jóvenes en su primer vehículo. Entre los modelos más representativos se encuentran MG5, MG ONE y MG3, que hoy conforman una parte clave del parque vehicular de la marca en México”.

Pese a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, MG informó recientemente que se mantiene firme con el compromiso de seguir invirtiendo en México, no sólo a través de distribuidores sino el proyecto de la planta sigue vigente para convertir al país en el hub manufacturero hacia Latinoamérica.

“La marca creció escuchando al cliente mexicano: simplificó su portafolio en 2021 y 2022 para enfocarse en los segmentos de mayor volumen, asegurando que calidad y tecnología fueran una realidad alcanzable y no una aspiración lejana”, mencionó.

Hace cinco años MG Motor llegó a México con una promesa clara: conquistar y reconectar con México. Hoy, la marca celebra este aniversario agradeciendo la confianza de quienes han apostado por ella, y reafirmando su compromiso con la innovación cotidiana, la calidad y un futuro más sostenible para todos.

SAIC Motor es actualmente el grupo automotriz más grande de China, cuyo negocio principal consiste en Vehículos, Componentes, Movilidad y Servicio, Financiamiento Automotriz y Operación Global, acotó MG Motor.