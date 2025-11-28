México obtiene financiamiento global por 25 millones de dólares para fortalecer preparación ante pandemias: Ssa

México obtuvo 25 millones de dólares del Fondo para Pandemias, como parte de la tercera ronda de financiamiento de este mecanismo internacional destinado a fortalecer las capacidades globales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Así lo informó la Secretaría de Salud (Ssa), luego de precisar que estos recursos permitirán modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica, ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios.

Además, se busca reforzar la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud, así como capacitar al personal bajo el enfoque integral “Una Sola Salud”, que articula la salud humana, animal y ambiental.

“El financiamiento está destinado a avanzar en la preparación ante pandemias transfronterizas: con el enfoque sistémico y costo-efectivo de México para fortalecer los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección”, dijo la entidad en un comunicado.

Lo anterior mediante “el marco de “Una Sola Salud” (One Health), una iniciativa estratégica que impulsará el reforzamiento de estos sistemas, con énfasis en regiones fronterizas y en la coordinación intersectorial”, añadió.

La propuesta de México, aseguró la Secretaría de Salud, fue seleccionada por su solidez técnica, por su potencial impacto y orientación a la eficacia en función de los costos.

Además, refleja el compromiso del gobierno mexicano con la cooperación y la seguridad sanitaria mundial.

Priya Basu, directora ejecutiva del Fondo para Pandemias destacó el compromiso de México y dijo que esta inversión fortalecerá los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección del país a través de un sólido enfoque ‘Una Salud’, especialmente en las regiones fronterizas.

“Elogiamos el compromiso de México de crear un sistema de salud más resiliente y con capacidad de respuesta; y esperamos apoyar al país a medida que avanza en su agenda de preparación para futuras pandemias", expresó.

Por su parte, la Secretaría de Salud agradeció el apoyo del Fondo, su Junta de Gobierno, panel de expertos y donantes, al expresar que esta adjudicación representa un reconocimiento internacional al trabajo técnico de las instituciones nacionales.

“El Gobierno de México mantiene su compromiso firme con la labor preventiva de la Secretaría de Salud, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que contribuya al bienestar del país y de la región de las Américas”, expuso el secretario de Salud, David Kershenobich.