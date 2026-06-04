Aranceles pegan a producción de acero

La producción de acero bruto en México cayó a una tasa interanual de 6% en 2025 y crecerá 0.6% en 2026, proyectó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El acero crudo es el metal en su primer estado sólido tras la fundición, base para productos laminados. Se usa principalmente en la construcción de infraestructura, la fabricación de chasis y componentes automotrices, y en maquinaria o herramientas industriales pesadas.

En México, la producción de acero bruto disminuyó debido sobre todo a la menor demanda interna y al impacto de los aranceles estadounidenses más altos sobre el acero, lo que redujo el acceso de México a su principal mercado de exportación.

En diciembre de 2025, el Congreso mexicano aprobó enmiendas a la Ley General de Impuestos a la Importación y Exportación, incrementando los aranceles a las importaciones de acero provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, como parte de la estrategia más amplia del Plan México.

Estas medidas buscan contrarrestar las prácticas comerciales desleales y promover la sustitución de importaciones mediante el fortalecimiento de la producción nacional. A pesar de estos ajustes en la política comercial, la OCDE proyecta que la producción se recupere solo marginalmente en 2026, en 0.6%, “antes de fortalecerse más fuertemente hasta 2030”.

En un informe difundido este jueves, la OCDE destacó que la capacidad mundial de producción de acero continúa expandiéndose a pesar de las sombrías perspectivas para la demanda de acero. La Organización proyecta que el exceso de capacidad aumentará a 745 millones de toneladas (Mt) para 2028 –319 Mt más de lo que producen actualmente los países miembros de la OCDE–, acercándose a los máximos históricos de la última crisis del acero hace una década.

Además, la OCDE señaló una vez más a China como una de las principales causas del problema. La situación en la República Popular China es particularmente significativa. Aunque China no ha ampliado significativamente su capacidad de producción de acero en los últimos años, la débil demanda interna ha impulsado un importante impulso exportador.

Los fabricantes de acero chinos enviaron un récord de 131 Mt de acero a los mercados extranjeros en 2025, lo que equivale a alrededor de 14% de su producción anual de acero bruto ese año, y un aumento de 153% con respecto a 2020. China está ahora nuevamente en una senda expansiva, con hasta 38.6 Mt de nueva capacidad planificada hasta 2028 (que, en comparación, es varios millones de toneladas más que la capacidad actual de Italia, el segundo mayor productor de acero de la Unión Europea). Se espera que esta sea la mayor expansión nacional planificada en el mundo.

A escala mundial, las adiciones planificadas de hasta 138.8 Mt de capacidad hasta 2028 representan un aumento de 5.7% con respecto a los niveles de 2025. Se prevé que el crecimiento de la demanda mundial seguirá siendo lento, en torno a 0.9% anual hasta 2030, y que el conflicto en Oriente Medio, el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro añadirán más obstáculos.

A medida que se amplía la brecha entre la producción de acero y la capacidad, las tasas de utilización seguirán siendo bajas y pueden caer de 76% en 2025 a 74% o menos en 2028, intensificando la presión financiera en toda la industria del acero.

“Los países con exceso de capacidad están inundando con acero los mercados mundiales”, dijo.