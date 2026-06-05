Industriales mantienen resiliencia frente a la revisión del T-MEC

León, Gto. Potenciar a las personas con tecnología e inteligencia artificial para que tomen decisiones más rápidas y resuelvan problemas en cuestión de segundos, es el concepto que está cambiando la forma de entender la industria manufacturera en México, así lo explicó en entrevista Ana Vigil, directora general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM) en el marco de Expomaq en León, Guanajuato.

“Antes veníamos trayendo muy en moda la palabra automatización y el concepto de automatizar plantas", señaló, “pero hoy día nos estamos dando cuenta que sin potenciar o maximizar las capacidades humanas a través de la tecnología y la inteligencia artificial, las máquinas no pueden hacer todo solas, se necesita la intervención humana”.

Eventos como Expomacq funcionan como un termómetro de la manufactura avanzada en México ya que se comercializan máquinas herramienta para moldes y troqueles, en esta edición se expusieron cerca de 750 toneladas de maquinaria.

La decisión de realizar la feria en León responde a la lógica del Bajío como motor de la relocalización de cadenas productivas “es un hub manufacturero muy importantes, sobre todo automotriz, y de donde más se requiere equipo y maquinaria de alta tecnología para el desarrollo de esos sectores”; aunque también se dieron cita empresarios y asociaciones del sector, de otros estados, principalmente del norte del país.

Apuesta permanente

"Llevamos ya casi un año y medio donde cada tres meses te cambian la jugada", dijo en referencia al clima de incertidumbre por las cuotas arancelarias en Estados Unidos y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) “las empresas que están apostando por la potenciación son precisamente las que están asumiendo un liderazgo audaz; las que van a liderar el mercado son las que inviertan más en tecnología, en maquinaria de alta precisión y en equipos que puedan reducir los costos”.

Pese a las presiones comerciales y los anuncios arancelarios, no será sencillo que Estados Unidos “aunque sea Estados Unidos, genere la industria que abandonó, se la cedió a México o a otros países”, explicó “la industria se ha generado desde hace muchos años, no es algo que se genera de un día para otro", por ello las empresas mexicanas deben aprovechar la coyuntura, apoyados por el gobierno, para consolidar su posición en la manufactura global.

Derrama económica

La derrama económica generada por el evento alcanzará cerca de 150 millones de dólares “desde la organización completa del evento hasta el cierre de negocios”, destacó que gran parte de esa derrama se queda en Guanajuato.

La séptima edición contó con 5,000 metros cuadrados de exposición consolidándose como “el evento líder de la manufactura avanzada en Latinoamérica”, con la participación de más de 300 expositores, 2,500 marcas internacionales, y una afluencia de más de 12,000 asistentes.

“Sin máquinas no hay transformación y sin transformación no hay desarrollo, pero sin encuentros como este, como estas exposiciones, no hay negocios tampoco”, concluyó la entrevistada.