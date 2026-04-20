México conserva su lugar en el top 10 de mayores exportadores del mundo

México se mantiene dentro del grupo de las diez mayores potencias exportadoras del mundo en 2025, al ubicarse en la décima posición con un valor de exportaciones de 665 mil millones de dólares. Así lo muestran datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que confirman la relevancia del país en el comercio global.

El ranking está encabezado por China, que continúa como el mayor exportador del mundo con 3.77 billones de dólares, seguida por Estados Unidos con 2.18 billones y Alemania con 1.76 billones. Estas tres economías concentran una parte significativa del comercio internacional, impulsadas por su capacidad industrial, tecnológica y logística.

En este contexto, México destaca no solo por su volumen de exportaciones, sino también por su crecimiento anual de 7.6%, una de las tasas más altas entre los países del top 10. Este dinamismo refleja la fortaleza del sector manufacturero, particularmente en industrias como la automotriz, electrónica y de dispositivos médicos.

Otros países que figuran en la lista son Países Bajos, Hong Kong, Japón, Italia, Corea del Sur y Francia, lo que evidencia la concentración del comercio mundial en economías altamente integradas a las cadenas globales de valor.

Entre otros factores, el fenómeno del nearshoring ha favorecido la relocalización de empresas hacia territorio mexicano, fortaleciendo su plataforma exportadora.