Sheinbaum aplaude que México esté en el top 10 de los mayores exportadores del mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantiene una posición sólida en materia comercial frente a Estados Unidos, al tiempo que defendió el actual sistema tributario del país, basado en el principio de que “quien más tiene, más paga”, en medio del debate sobre aplicar impuestos adicionales a grandes fortunas.

Asimismo, indicó que México se ubica entre los principales exportadores del mundo, en una lista encabezada por países como China, Estados Unidos y Alemania, lo que —dijo— refleja el avance del “Plan México” para fortalecer la producción nacional hacia 2030.

Reconoció, no obstante, que transformar la estructura productiva del país es un proceso gradual que requiere continuidad en las políticas industriales.

Durante su conferencia mañanera de este martes, la primera mandataria explicó que, tras los cambios en la política comercial impulsados por Donald Trump, particularmente en sectores como el acero, aluminio y la industria automotriz, México ha logrado consolidar su relación económica con su principal socio comercial.

“Lo que hemos acordado es fortalecer el comercio entre Estados Unidos y México”, señaló, al destacar que ambos países han incrementado el intercambio de bienes, sustituyendo importaciones provenientes de naciones sin tratados comerciales.

Gráfico EE

Impuestos a millonarios, en análisis

En otro tema, Sheinbaum Pardo abordó la discusión sobre la posible implementación de un impuesto de entre 2% y 3% a las grandes fortunas y consideró que, en el caso de México, ya existe un sistema fiscal progresivo.

Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminó la condonación de impuestos, práctica que calificó como discrecional y característica del periodo neoliberal. “Hoy todos tienen que pagar impuestos y quien más tiene, paga más”, afirmó.

La presidenta sostuvo que el fortalecimiento de la recaudación ha sido resultado de una mejor fiscalización, particularmente en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la revisión de deducciones indebidas.

Recaudación en niveles históricos

De acuerdo con la mandataria, los ingresos tributarios han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, al pasar de aproximadamente 4 billones de pesos al inicio de la administración anterior a cerca de 6 billones en la actualidad.

Indicó que una parte relevante de estos recursos —alrededor de un billón de pesos— se destina directamente a programas sociales.