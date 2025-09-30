Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Meta acuerda con CoreWeave millonario contrato para impulsar su inteligencia artificial

Meta cerró un acuerdo con CoreWeave, firma de IA respaldada por Nvidia, para reforzar su infraestructura y entrenar modelos de inteligencia artificial.

main image

Meta cerró un acuerdo con CoreWeave, firma de IA respaldada por Nvidia, para reforzar su infraestructura y entrenar modelos de inteligencia artificial.AFP

Europa Press

CoreWeave, empresa de inteligencia artificial respaldada por Nvidia, ha firmado un acuerdo por hasta 14,200 millones de dólares con Meta, matriz de Facebook, para proveerla de infraestructura para entrenar IA.

Así, CoreWeave proporcionará a la multinacional de Mark Zuckerberg de acceso a los sistemas avanzados de Nvidia GB300. Con el entendimiento alcanzado, CoreWeave logra diversificar sus fuentes de ingresos y depender menos de Microsoft, su principal cliente.

Te puede interesar

"Les encantaron nuestras infraestructuras por los contratos anteriores y vinieron a por más", ha asegurado el consejero delegado de CoreWeave, Michael Intrator, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

"Cuando salimos a Bolsa nos criticaron por nuestra concentración de clientes. Sin duda, este es un paso en la dirección correcta hacia la diversificación", ha reconocido el directivo.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete