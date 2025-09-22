Acciones de Nvidia suben tras inversión de 100,000 millones de dólares en OpenAI

Las acciones de la fabricante de chips Nvidia suben 3.44% hasta los 182.33 dólares cada una a media sesión en el Nasdaq, luego de que anunció la firma de una carta de intención para formar una alianza de infraestructura de inteligencia artificial con OpenAI y que invertirá hasta 100,000 millones de dólares en la empresa respaldada por Microsoft.

La alianza tiene como objetivo construir e implementar al menos 10 gigavatios de centros de datos de IA. Se espera que la primera fase de la implementación entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026 utilizando la plataforma Nvidia Vera Rubin, según informaron ambas compañías.

Ambas compañías afirmaron que su objetivo es ultimar los detalles de la alianza en las próximas semanas.

"La infraestructura informática será la base de la economía del futuro", afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en un comunicado conjunto. "Utilizaremos lo que estamos creando con Nvidia para lograr nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas a gran escala".

Según las empresas, esta colaboración permitirá a OpenAI, con sede en San Francisco, construir y desplegar centros de datos de IA con sistemas Nvidia lo que supone millones de sofisticadas unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Se espera que los primeros sistemas estén operativos en la segunda mitad del próximo año.