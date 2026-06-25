México envía misión humanitaria y personal de rescate a Venezuela tras sismos

En respuesta a los recientes sismos que sacudieron territorio venezolano, dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana partieron a las 14:30 horas desde la Base Aérea de Santa Lucía para trasladar ayuda humanitaria.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa Nacional detallaron que el primer envío y contingente especializado consiste en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Este equipo multidisciplinario incluye médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados. Asimismo, se sumaron18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas. La carga inicial consta de 4.4 toneladas de herramientas y equipo, junto con 2.7 toneladas de insumos médicos para la atención inmediata de los afectados.

Se tiene previsto que en las próximas horas salga otro avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, trasladando ocho toneladas adicionales de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

Tras las pérdidas humanas y materiales registradas, la misión mexicana evaluará, en coordinación con las autoridades venezolanas, la necesidad de reforzar el contingente para potenciar las labores de auxilio a la población vulnerable.