Convocan a segunda edición del Premio Nacional de Cuento 2026

Tras una primera edición exitosa, en la que postularon más de 600 trabajos, la nueva convocatoria al Premio Nacional de Cuento 2026, el primero en su tipo desde una entidad privada, busca atraer en esta ocasión a escritores adolescentes, en una categoría especial para postulantes entre 16 y 18 años, con el fin de acercarlos a la literatura y regar la semilla de la creación literaria a edad temprana.

Esta nueva categoría se suma a la general, destinada a escritores mayores de 19 años de nacionalidad mexicana y residentes en el país o en el extranjero, con el propósito de "abrir espacios de expresión para nuevas voces y reconocer la calidad de la narrativa contemporánea en México".

Así lo anunciaron este jueves en conferencia de prensa, el doctor Martín Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP y el doctor Gabriel Wolfson Reyes, coordinador de la Licenciatura en Literatura de la institución.

Detallaron que el premio en cuestión tiene algunas particularidades que lo distinguen del resto de certámenes que se convocan en el país.

En principio, está dotado de 85,000 pesos para el ganador de la categoría general, que es el monto más atractivo para un concurso de cuento único en el país; el segundo lugar es el primer concurso no escolar que dedica una categoría específica a estudiantes de bachillerato; no es digital, sino análogo, es decir, los postulantes deben presentar su texto impreso en hoja tamaño carta por ambas caras, a doble espacio, con tipografía Times New Roman a 12 puntos y con páginas numeradas. No se aceptan trabajos en versión digital ni enviados por correo electrónico. Esto tiene un fin pedagógico para los más jóvenes y confiere un carácter de mayor compromiso y formalidad en términos generales para el resto de concursantes, avisó Wolfson Reyes.

Parece obvio, pero justamente por eso fue necesario aclararlo: "El uso de herramientas de inteligencia artificial está estrictamente prohibido e implicará la descalificación automática de la obra", se lee en la convocatoria.

Al respecto, el coordinador de la Licenciatura en Literatura de la UDLAP expuso que si bien hoy por hoy no existe una herramienta que pueda detectar fehacientemente si un texto es producto de la IA, confió en que la trayectora lectora y la experiencia y sensibilidad de los miembros del jurado pueda contribuir a detectar algún texto carente de talento y emoción genuinamente humanos.

Respecto al rol de las instituciones académicas en este panorama digital, Wolfson Reyes declaró: "Desde la institución queremos convertirnos en el lugar donde se va a proteger la idea de la escritura, la lectura, el uso propio, personal y real del lenguaje".

Por su parte, el doctor Martín Sánchez Camargo detalló que el certamen busca incorporar a jóvenes que albergan ambiciones personales en el ámbito de la escritura. "Nos parece una buena noticia en el sentido de que constituye un esfuerzo de una universidad privada que está abriendo un espacio de creación, no solamente para su propia comunidad, sino también para los escritores mexicanos que participan en la creación a nivel nacional y también internacional".

El cuento es fundamental

Vía remota desde Francia participó Enrique Escalona Ramos, ganador de la primera edición del Premio Nacional de Cuento 2025 con el texto "O Kyrios Jeri". Escalona compartió su perspectiva sobre su experiencia con el certamen anterior:

"El cuento es fundamental en este mundo donde nos abruma la tecnología; por eso aplaudo que existan iniciativas así, que no solamente dependamos del mercado o de lo que se dice que se debe publicar, y que existan actores tan importantes para la cultura de un país como la UDLAP. Yo decidí concursar el año pasado justo porque creo que somos muchos los escritores o los entusiastas, que a lo mejor no han publicado, pero que desean hacerlo. Queremos ver nuestros cuentos publicados y, sobre todo, leídos".

Cierre de convocatoria y premiación

El cierre de recepción de proyectos para la categoría general será el 17 de agosto, mientras que la juvenil concluirá el 17 de septiembre de 2026.

El fallo del jurado, integrado por tres especialistas literarios, se publicará el 13 de noviembre de 2026. La ceremonia de entrega de premios se efectuará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026.

Para revisar las bases completas y conocer los requisitos de envío, se puede consultar la página https://eventos.udlap.mx/cuentoudlap/

francisco.deanda@eleconomista.mx