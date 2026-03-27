Marcas propias concentran 12% del mercado de pañales en México; Soriana va por cuota con nueva línea

Con un mercado valorado en 10,500 millones de pesos, las marcas propias están ganando participación en el negocio de pañales para bebé en México frente a las marcas tradicionales, impulsadas por consumidores que buscan opciones más accesibles sin sacrificar calidad.

Las marcas propias representan actualmente cerca del 12% del mercado y son el segmento de mayor crecimiento, con un aumento promedio de alrededor del 8% en los últimos dos años, explicó la directora de Abarrotes No Comestibles y Farmacia en Organización Soriana, Alejandra Núñez.

En contraste, las marcas tradicionales han mantenido un crecimiento relativamente estable, en torno al 5% en los últimos años, de acuerdo con un informe de la firma de consultoría de mercado IMARC Group.

“Este crecimiento se está dando porque hay un gran diferencial de precio. Nosotros traemos un diferencial contra el equivalente en marcas propias de entre un 30 y 35%”, acotó Alejandra Núñez.

“Si el cliente, abundó, cada vez más informado se da cuenta que tiene productos accesibles con igual o mejor calidad, pues claramente está haciendo los cambios de marca”.

En entrevista, tras la presentación de Baby Essentials Magical Care, su nueva línea de pañales de marca propia, explicó que el precio se vuelve importante, sobre todo, cuando hay presiones en la economía.

Otro factor que impulsa el crecimiento de las marcas blancas en México es que los pañales son uno de los gastos más constantes durante los primeros años de vida de un bebé que llega a usar más de 2,100 pañales al año, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Además, la categoría de pañales se caracteriza por compras recurrentes, ya sea semanal o quincenalmente y por una base de consumidores jóvenes.

“Entonces, creo que cada vez tenemos consumidores mucho más informados, que están dispuestos a probar más cosas y, sobre todo, más exigentes; por eso tenemos que estar al nivel con productos también de calidad”, comentó Alejandra Núñez.

En respuesta a esta demanda, Soriana reforzó su línea de pañales de marca propia, con el objetivo de que llegue a representar hasta el 15% de sus ventas en la categoría. En el segmento económico, la cadena mantiene una participación cercana al 5% con la marca Smiles.

“No veíamos una solución tan completa actualmente… Entonces vimos la oportunidad de desarrollar un producto con tecnologías orientadas al uso cotidiano, como mayor absorción, control de fugas, transpirabilidad y ajuste flexible”, dijo, tras destacar que la nueva línea de pañales recibió una certificación dermatológica europea.

La directora de Abarrotes No Comestibles en Soriana explicó que se trata de una categoría que no alcanzará la meta en dos o tres meses, sino que el crecimiento será gradual a lo largo del año.

Actualmente, la cadena de supermercados está haciendo una reingeniería en esta categoría, que contempla mantener su línea económica de pañales para bebé e impulsar la nueva marca propia Baby Essentials.

Esta nueva línea de producto, que se empezó a planear desde finales del 2024, se fabrica en República Checa debido a su tecnología que aún no está disponible en la industria mexicana.

No obstante, la directiva no descartó que en un futuro la producción se realice en el mercado local.