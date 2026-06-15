Carrusel

Después de sortear el desafío que implicó la inauguración del Mundial de Futbol con los maestros de la CNTE y otros manifestantes en la calle, el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Pablo Vázquez, enfrentará con menos presión el siguiente partido de la selección mexicana, ante Corea del Sur, en Guadalajara, lo cual dará un respiro esta semana a la capital del país., donde hubo reconocimiento para la estrategia de seguridad y vialidad el día de la inauguración.