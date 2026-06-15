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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 15 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

Carrusel

Después de sortear el desafío que implicó la inauguración del Mundial de Futbol con los maestros de la CNTE y otros manifestantes en la calle, el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Pablo Vázquez, enfrentará con menos presión el siguiente partido de la selección mexicana, ante Corea del Sur, en Guadalajara, lo cual dará un respiro esta semana a la capital del país., donde hubo reconocimiento para la estrategia de seguridad y vialidad el día de la inauguración.

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