Oro toca pico de casi una semana tras acuerdo de paz entre EU e Irán

Los precios del oro operaban el lunes en máximos de casi una semana, ya que un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán provocaba una caída de los precios del crudo y aliviaba en parte los temores a un alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

En la mañana de este lunes, el oro al contado subía un 2.8%, a 4,336.49 dólares por onza, alcanzando su nivel más alto desde el 9 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en agosto ganaban también un 2.8%, a 4,358 dólares.

Funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron un acuerdo para poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, un pacto preliminar que provocó la caída de los precios del petróleo, pero que deja el destino del programa nuclear de Teherán pendiente de futuras negociaciones.

El pacto se firmará oficialmente el viernes en Suiza, según declaró el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en una publicación en la red social X.

"Los actores del mercado están descontando las alzas de tasas debido a la bajada de los precios del petróleo, lo que está impulsando al alza el metal amarillo", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS. "A corto plazo esperaría cierta consolidación hasta que tengamos algo de claridad por parte de la Fed más adelante en la semana".

El dólar cotizaba en mínimos de 10 días, abaratando el oro —cotizado en el billete verde— para los tenedores de otras divisas, mientras que los precios del crudo operaban en sus niveles más bajos en tres meses.

Los precios del oro han estado bajo presión desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, ya que los riesgos de una inflación impulsada por el petróleo reforzaron las expectativas de tasas más altas durante más tiempo.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4.1%, a 70.76 dólares por onza; el platino ganaba un 3.5%, a 1,778.2 dólares; y el paladio mejoraba un 4.9%, a 1,346.36 dólares.