El STOXX 600 alcanza un máximo histórico tras el acuerdo preliminar entre EU e Irán

El índice europeo STOXX 600 abrió el lunes en un máximo histórico, con ganancias en la mayoría de los sectores, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo preliminar de paz que abriría el estrecho de Ormuz y pondría fin al conflicto de tres meses en Oriente Medio.

El apetito global por el riesgo recibía un impulso y los precios del Brent caían un 4% después de que funcionarios estadounidenses e iraníes dijeran que habían acordado un marco para un pacto, cuya firma está prevista para el viernes.

La mañana de este lunes, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1.2%, a 640.94 puntos, superando su anterior máximo histórico alcanzado el 27 de febrero. Con las ganancias del lunes, el índice de referencia recuperaba todas las pérdidas relacionadas con el conflicto.

La mayoría de los sectores avanzaba, liderada por una subida del 3.5% en las acciones automovilísticas, mientras que aerolíneas sensibles a los precios de la energía como Lufthansa y Air France saltaban más de un 5% cada una. El sector de viajes y ocio tocaba un máximo histórico.

Las acciones europeas habían tenido, en general, un peor desempeño que sus competidores en Estados Unidos y Asia desde marzo, en gran medida por la dependencia del continente del estrecho de Ormuz para suministros petroleros cruciales.

La preocupación por una inflación impulsada por la energía llevó al Banco Central Europeo a subir las tasas de interés en 25 puntos básicos la semana pasada.

Los operadores seguían anticipando otra subida de tasas de 25 puntos básicos del BCE antes de fin de año, según datos recopilados por LSEG.

En noticias corporativas, Renault Group ganaba un 5% después de que el fabricante de automóviles dijera que desarrollará un vehículo militar en alianza con la compañía de tecnología de defensa Thales.

El fabricante de equipos de inteligencia artificial Schneider Electric subía un 3.3% tras iniciar una colaboración estratégica con la taiwanesa Foxconn para desarrollar y ampliar infraestructura para centros de datos de IA de próxima generación.

Entre los rezagados, las acciones energéticas caían un 2.7%, siguiendo el descenso de los precios del crudo.