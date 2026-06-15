Elon Musk afirma que SpaceX podría generar ingresos por un billón de dólares para 2030

Elon Musk dijo el domingo que su empresa de cohetes, SpaceX, podría generar un billón de dólares en ingresos para 2030, una declaración realizada dos días después de que la compañía saliera a bolsa, con una valoración de más de dos billones de dólares.

"Y me sorprendería que los ingresos no superaran un billón de dólares en 2031", escribió en su red social X, en respuesta al periodista y comentarista financiero Jon Erlichman.

SpaceX se convirtió el viernes en la sexta mayor empresa estadounidense, consolidando el estatus de Musk como el primer billonario del mundo.

Sin embargo, la compañía sigue generando mucho menos dinero que gigantes tecnológicos con valoraciones similares como Broadcom y Amazon.com.

En 2025, los ingresos de SpaceX subieron a 18,670 millones de dólares, desde 14,020 millones un año antes, pero la empresa pasó a registrar una pérdida neta de 4,940 millones de dólares, frente a una ganancia de 791 millones.

Algunos analistas de Wall Street se muestran cautelosos sobre el crecimiento de la compañía.

Goldman había estimado que los ingresos de SpaceX superarían los 470,000 millones de dólares en 2030, mientras que Morgan Stanley proyectaba que alcanzarían casi 330,000 millones, según un reporte del Wall Street Journal de comienzos de este mes.