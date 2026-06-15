Pretróleo toca mínimo de tres meses tras acuerdo EU-Irán para reabrir estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo caían el lunes a su nivel más bajo en tres meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaran que habían alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto y reanudar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

La mañana de este lunes, los futuros del crudo Brent cedían 4.47 dólares, o un 5.1%, a 82.86 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 79.98 dólares, con una caída de 4.90 dólares, o un 5,8%. Ambos contratos retrocedían el lunes a sus niveles más bajos desde el 10 de marzo, tras desplomarse más de un 3% el viernes.

Estados Unidos e Irán firmarán un memorando de entendimiento en Suiza el viernes, según el primer ministro de Pakistán, cuyo país ha actuado como mediador. Trump afirmó el domingo que el estrecho de Ormuz estaría abierto "sin peaje" y que también terminaría el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó de que el borrador del acuerdo preveía la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días según las condiciones iraníes.

"Llevará tiempo que el petróleo se acerque al nivel anterior a la crisis. Las estimaciones sobre la reanudación total del tráfico varían entre semanas y meses", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

"Por lo tanto, los inversores financieros se están limitando a anticipar el suministro físico futuro, de ahí la actual caída de los precios del petróleo. La lenta reanudación probablemente provocará un déficit de suministro a lo largo de 2026".

El mundo ha perdido millones de barriles de suministro de petróleo y gas desde que la guerra cerró el estrecho de Ormuz, un cuello de botella para una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, durante más de tres meses.

Los inversores también observan con cautela la rapidez con la que los productores de Oriente Medio pueden reanudar la producción y las exportaciones de petróleo tras los daños causados por la guerra, y si entrarán más buques en la región.

"Si tenemos en cuenta que el rango previo a la guerra se situaba entre 60 y 70 dólares para el Brent, esperaría que el nuevo precio mínimo se haya elevado desde los 60 dólares de diciembre/enero, quizá hasta los 75 u 80 dólares en el futuro, con cierto riesgo al alza", afirmó el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que se negociaría un acuerdo más amplio durante un periodo de alto el fuego de 60 días.