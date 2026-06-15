Del Mundial a la empresa: Lecciones del fútbol de élite para la Alta Dirección

Ya que estamos en plena Copa Mundial de futbol, me pareció pertinente mirar la cancha y trazar un paralelismo con el entorno corporativo actual.

Quienes amamos el fútbol, hemos notado como la élite de este deporte se ha transformado en una de las industrias de alto rendimiento más sofisticadas del planeta y ha dejado de ser un mero juego de talento natural e inspiración. La época del "crack" solitario que resolvía por si solo un partido por puro genio ha quedado atrás, tanto en el césped como en las organizaciones.

Quienes concebimos el liderazgo no como una jerarquía estática, sino como un ejercicio dinámico de influencia, adaptabilidad y optimización del talento, encontramos en el balompié contemporáneo un espejo nítido. Hoy, un director técnico en el Mundial y un director ejecutivo en el mercado global operan bajo los mismos códigos, métricas y tensiones.

Del genio individual al diseño del sistema

Tradicionalmente, las empresas buscaban de forma obsesiva a ese jugador estrella —el súper ejecutivo de ventas o el genio técnico— esperando que cargara con los resultados de toda la organización. Sin embargo, el fútbol moderno nos demuestra que la hipercompetitividad anula a las individualidades aisladas si no están respaldadas por una estructura colectiva sólida.

Los entrenadores de vanguardia ya no diseñan el equipo para que juegue exclusivamente para su figura; al contrario, exigen que la estrella potencie el sistema de juego. Tal fue el caso del Paris Saint Germain, cuyo técnico Luis Enrique, se deshizo de la estrella Mbappe porque este no era solidario con el sistema de juego, y sin él, han logrado el bicampeonato de Europa.

En el terreno de juego, como en la empresa, el reto no es encontrar un salvador, sino estructurar una organización donde el talento promedio rinda a niveles sobresalientes y los elementos excepcionales encuentren el espacio idóneo para brillar sin desestabilizar al grupo. El verdadero valor de la alta dirección radica en construir un ecosistema de procesos y cultura robusto.

Estrategia líquida y adaptabilidad en tiempo real

Otra coincidencia crítica es la obsolescencia de los planes rígidos. Un esquema táctico diseñado meticulosamente en la pizarra del vestidor rara vez sobrevive intacto a los primeros quince minutos de juego. La velocidad del fútbol actual obliga a los jugadores a identificar el planteamiento del rival y ajustar su posicionamiento de forma autónoma, sin esperar instrucciones desde la banda.

De igual forma, la planificación estratégica corporativa a cinco años ha caducado. El ejecutivo contemporáneo debe liderar a través de lo que podemos denominar una estrategia líquida. Valores como la agilidad mental y la resiliencia colectiva son los que permiten pivotar ante una disrupción tecnológica o un movimiento agresivo de la competencia, manteniendo fijo el objetivo de largo plazo — el gol— pero modificando el dibujo táctico sobre la marcha.

La gestión basada en datos

Hoy en día, un futbolista no solo entrena con el balón; su rendimiento se desglosa mediante chalecos con tecnología GPS, mapas de calor, análisis biomecánico y modelos predictivos de fatiga. Las sustituciones ya no obedecen meramente al "olfato" del entrenador, sino al análisis de datos en tiempo real.

Esta realidad resuena con la urgencia de una gestión ejecutiva basada en la claridad y la medición técnica. El líder de hoy no gestiona por intuición romántica. El uso de indicadores clave (KPIs), la minería de datos y la inteligencia artificial, así como el análisis predictivo de mercados y el entendimiento profundo del comportamiento del consumidor a través de la analítica son los elementos que dictan el rumbo. En ambos mundos, el dato no llega para reemplazar la creatividad o el talento, sino para optimizarlos de manera radical.

La psicología de vestidor y el manejo de la presión

Quizás el mayor desafío de un seleccionador nacional no es la pizarra, sino la gestión de un vestidor integrado por figuras consagradas, jóvenes promesas y egos monumentales. El éxito depende de la cohesión cultural y de la alineación psicológica hacia un propósito común.

En la corporación actual, donde conviven dinámicas intergeneracionales complejas y equipos multiculturales, la inteligencia emocional y la seguridad psicológica son pilares innegociables. El líder, al igual que un gran capitán, debe dominar la templanza ejecutiva para tomar decisiones críticas bajo una visibilidad absoluta y una presión extrema — el equivalente a cobrar un penal en el minuto noventa—.

En la alta competencia, la victoria ya no pertenece a quien tiene más talento en el papel, sino a quien posee la velocidad y la madurez para coordinar ese talento bajo fuego.