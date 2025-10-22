Extrabajadores de IFT insisten a ATDT, CRT y Hacienda el pago de sus liquidaciones

Trabajadores de libre designación del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) continúan en incertidumbre laboral, según denuncias de un grupo de ellos.

El pasado 16 de octubre se extinguió formalmente IFT, pues se actualizaron las condiciones legales para su extinción, ya que el Senado de la República ratificó a los comisionados propuestos por la Presidencia de la República y, posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a la comisionada presidenta de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que sustituyó en funciones al extinto IFT.

No obstante, los 133 trabajadores de libre designación que en su momento no fueron liquidados por el IFT continúan en incertidumbre, pues a la fecha se mantienen sin ser indemnizados conforme a derecho.

Dentro del grupo de trabajadores que aún no han sido indemnizados, se encuentran personas que prestaron servicios en niveles de mando medio, de igual modo se encuentran personas que prestaron sus servicios al IFT desde que este comenzó sus funciones, esto es desde el año 2013, por lo que a la fecha han vivido en incertidumbre y el desconcierto ante la falta de una indemnización conforme a derecho, por todos los años de servicio prestados al Estado mexicano

Actualmente, el grupo de personas trabajadoras ha tenido acercamiento con las nuevas autoridades de la ATDT y la CRT, quienes han mantenido disposición al diálogo. No obstante, el tratarse de autoridades que van iniciando funciones, se encuentran gestionando los recursos necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para indemnizar a los trabajadores.

Cabe precisar que, además del dialogo entre los trabajadores y autoridades de la ATDT y la CRT, se les presentó formalmente y por escrito un oficio en el cual se exponen los argumentos constitucionales y legales que respaldan la solicitud de una indemnización.

Los trabajadores del extinto IFT dijeron encontrarse en espera de que se dé el trámite correspondiente al oficio señalado anteriormente, con el fin de que la ATDT y la CRT hagan las gestiones correspondientes ante la SHCP, a fin de obtener los recursos necesarios para indemnizarlos.

Previo a que entraran en funciones la ATDT y la CRT, los trabajadores también presentaron una solicitud por escrito a las autoridades del extinto IFT solicitando su indemnización, no obstante, la misma fue ignorada, por lo que la situación se heredó a las nuevas autoridades.

(Con información de Nicolás Lucas)