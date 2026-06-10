Italia multa a Philip Morris con 8 millones de dólares por engañar sobre riesgos del tabaco

La tabaquera Philip Morris tendrá que pagar una multa de siete millones de euros (8 millones de dólares) por haber engañado a los consumidores sobre los daños para la salud de sus productos, anunció el miércoles la autoridad italiana de la competencia.

"Los anuncios han inducido a error a los consumidores, haciéndoles creer que estos productos no tienen ningún efecto perjudicial para la salud, o que son menos nocivos que otros productos relacionados con el tabaco", indicó la AGCM. El organismo afirma haber abierto una investigación tras una alerta del Ministerio de Salud.

"Las expresiones y afirmaciones tales como 'sin humo', 'productos sin humo' y 'construir/prever/acelerar un futuro sin humo', utilizadas en el marco de una amplia estrategia de marketing para sus productos con nicotina sin combustión, han inducido a error a los consumidores, incluidos los menores", subraya.

"Las pruebas reunidas durante las inspecciones y la investigación muestran de hecho que los conocimientos científicos y clínicos actuales no apoyan en nada el argumento de productos menos dañinos o sin riesgo para la salud", escribe la autoridad italiana. Philip Morris Italia no ha respondido a las preguntas de la AFP.