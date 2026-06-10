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Italia multa a Philip Morris con 8 millones de dólares por engañar sobre riesgos del tabaco
La autoridad de competencia italiana sancionó a Philip Morris por publicidad considerada engañosa sobre los efectos de sus productos.
La tabaquera Philip Morris tendrá que pagar una multa de siete millones de euros (8 millones de dólares) por haber engañado a los consumidores sobre los daños para la salud de sus productos, anunció el miércoles la autoridad italiana de la competencia.
"Los anuncios han inducido a error a los consumidores, haciéndoles creer que estos productos no tienen ningún efecto perjudicial para la salud, o que son menos nocivos que otros productos relacionados con el tabaco", indicó la AGCM. El organismo afirma haber abierto una investigación tras una alerta del Ministerio de Salud.
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"Las expresiones y afirmaciones tales como 'sin humo', 'productos sin humo' y 'construir/prever/acelerar un futuro sin humo', utilizadas en el marco de una amplia estrategia de marketing para sus productos con nicotina sin combustión, han inducido a error a los consumidores, incluidos los menores", subraya.
"Las pruebas reunidas durante las inspecciones y la investigación muestran de hecho que los conocimientos científicos y clínicos actuales no apoyan en nada el argumento de productos menos dañinos o sin riesgo para la salud", escribe la autoridad italiana. Philip Morris Italia no ha respondido a las preguntas de la AFP.