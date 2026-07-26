Ixtacamaxtitlán recibe apoyos estatales sin precedentes en maquinaria, fertilizantes y reforestación

La estrategia de la administración de Alejandro Armenta Mier fortalece la producción, la agroindustria y el liderazgo de las mujeres para impulsar el desarrollo regional.

Con el Programa de Obra Comunitaria son atendidas redes de agua potable, escuelas, clínicas y campos deportivos.

IXTACAMAXTITLÁN, Pue.- La entrega de maquinaria agrícola, fertilizantes, apoyos para atender contingencias, certificados de marca y recursos del programa de Obra Comunitaria fortaleció la productividad y el desarrollo de la región de Ixtacamaxtitlán, donde el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la inversión histórica destinada al campo poblano permitirá consolidar una revolución agropecuaria basada en la tecnología, el valor agregado y la organización comunitaria.

Para que más familias superen la pobreza alimentaria, en coordinación con la política humanista que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal informó que en 2026 el Gobierno del Estado de Puebla invierte mil 700 millones de pesos para la transformación del campo, la adquisición de maquinaria y el impulso al valor agregado de la producción, después de que la administración recibiera un parque de maquinaria inexistente.

Reiteró que en 2025 se incorporaron 800 equipos y actualmente el estado cuenta con mil 800 implementos distribuidos en las 31 microrregiones, entre tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y equipos especializados, con la meta de alcanzar 2 mil 500 unidades el próximo año. Asimismo, destacó que la superficie atendida pasó de 50 mil hectáreas de temporal a 200 mil hectáreas este año y crecerá hasta 400 mil hectáreas en 2027. “Queremos que las familias campesinas produzcan más, comercialicen mejor y salgan de la pobreza alimentaria para llegar a la riqueza comunitaria”, afirmó.

Alejandro Armenta Mier subrayó que la transformación del campo no se limita a la producción primaria, sino que incorpora procesos de industrialización para generar mayor valor económico. Destacó la consolidación de la marca Puebla Cinco de Mayo, mediante la cual el café poblano ya se comercializa con mejores precios y se exporta a Estados Unidos, además del desarrollo de mermeladas, bebidas y otros productos procesados que permiten evitar pérdidas por productos perecederos.

Recordó también la instalación del primer centro de transformación de jitomate en Aquixtla para producir salsa de tomate y potasio, como parte de la revolución del campo que impulsa el Gobierno del Estado. En ese contexto, reiteró que “es tiempo de mujeres”, al reconocer el liderazgo de la primera presidenta de México y el papel fundamental que desempeñan las poblanas como productoras, tesoreras, presidentas de comités, alcaldesas y servidoras públicas.

En representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, la subsecretaria Ana Sharey Eulogio Aguilar informó que fueron entregados 3 mil 800 sacos de fertilizante, con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, en beneficio de 593 productoras y productores. Además, destacó que la región fortalece su capacidad productiva con siete tractores, tres drones y 67 implementos agrícolas, entre arados, rastras, sembradoras, cultivadoras, desvaradoras y surcadoras, así como 50 apoyos económicos por 165 mil pesos para atender a personas afectadas por la reciente granizada. Señaló que estas acciones fortalecen la productividad, modernizan el campo y brindan respaldo oportuno a las familias dedicadas a las actividades agropecuarias.

Por su parte, el presidente municipal de Ixtacamaxtitlán, Moisés Juárez, agradeció la presencia del gobernador y reconoció el compromiso del Gobierno del Estado con una región integrada por más de 26 mil habitantes, ocho juntas auxiliares y más de cien comunidades rurales cuya principal actividad es el campo.

Destacó que los apoyos entregados representan un respaldo directo al sustento de las familias, al tiempo que solicitó continuar el trabajo coordinado para fortalecer la infraestructura carretera que conecta a Ixtacamaxtitlán con municipios vecinos como Aquixtla, Chignahuapan, Tetela de Ocampo y Zautla. Además, reconoció que la estrategia estatal de Obra Comunitaria, con una bolsa de mil 500 millones de pesos, fortalece la participación ciudadana al permitir que las propias comunidades, encabezadas principalmente por mujeres tesoreras, administren los recursos destinados a obras prioritarias.

Las y los beneficiarios coincidieron en que los apoyos ya generan resultados tangibles en sus comunidades. Cristal, beneficiaria del programa, expresó que el compromiso asumido por el gobernador hace dos años hoy se refleja en hechos, con maquinaria, fertilizantes, implementos agrícolas y obras comunitarias que fortalecen al campo y recuperan la organización de las comunidades mediante las faenas. También reconoció el respaldo que el Gobierno del Estado brinda a las mujeres, quienes hoy participan activamente en la toma de decisiones y en la conducción de proyectos para el desarrollo de sus localidades.

La representante del Comité de Obra, Erika Carmona Huerta destacó que la obra de dignificación de la línea de conducción de agua potable transformará la calidad de vida de las familias de su comunidad, Hugo Sánchez Rivera resaltó el ahorro que representa el acceso gratuito a maquinaria y fertilizantes, Reinalda Castillo Posadas agradeció el apoyo recibido tras las pérdidas ocasionadas por la granizada, y Margarita López reconoció la cercanía del Gobierno del Estado con las comunidades indígenas. Los testimonios reflejaron que la estrategia integral para el campo y la Obra Comunitaria fortalecen la producción, impulsan el bienestar de las familias y consolidan un desarrollo regional con la participación organizada del pueblo.