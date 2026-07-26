CFE e Infonavit mantienen acciones conjuntas en favor del Programa de Vivienda para el Bienestar 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el INFONAVIT, reafirman su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas mediante su participación en el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta coordinación de esfuerzos, que es encabezada por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor y el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, contribuye a la materialización del programa que contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas en el sexenio por parte del Instituto, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna, fortalecer el desarrollo urbano y la regularización patrimonial.

A través del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional del Programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2026, se fortalece la coordinación entre dependencias con el firme objetivo de contar con la infraestructura eléctrica necesaria que se contempla para los desarrollos previstos desde el 2026 hasta el 2030, conforme a la normativa vigente.

Del total de viviendas que se están construyendo por parte del Instituto, actualmente se trabaja para dotar de energía eléctrica a 107 mil 515, a las cuales se les da un seguimiento semanal en los avances para su conexión, resaltando que, la CFE cuenta con la capacidad para atender su demanda de energía. En paralelo, ya se trabaja con el análisis de los proyectos 2027, con el propósito de adelantar actividades clave que permitirán dar agilidad a su atención en el próximo año.

Con estas acciones, la CFE y el INFONAVIT consolidan su colaboración institucional para avanzar en los objetivos nacionales de vivienda y bienestar social, integrando el acceso a la electricidad con el desarrollo habitacional en beneficio de las familias mexicanas.