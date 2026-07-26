Entrega Clara Brugada la Utopía Centli, la Utopía del Maíz, en San Miguel Topilejo; fortalece derechos, cuidados y la protección del maíz nativo

Con una inversión de 253 millones de pesos, el Gobierno capitalino transformó 50 mil metros cuadrados en un espacio público gratuito con servicios de salud, deporte, cultura y cuidados para beneficiar a más de 29 mil habitantes.

La nueva Utopía incorpora un Centro de Protección del Maíz Nativo, banco de germoplasma, laboratorio de semillas y espacios para preservar el patrimonio biocultural de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2026.- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Centli (Utopía del Maíz) en el pueblo originario de San Miguel Topilejo, Tlalpan, un espacio de más de 50 mil metros cuadrados que reúne de manera gratuita servicios de salud, deporte, cultura, recreación y el Sistema Público de Cuidados, con una inversión de 253 millones de pesos.

Durante la inauguración, la mandataria capitalina destacó que este proyecto representa un acto de justicia social para las comunidades del suelo de conservación y un reconocimiento a quienes preservan una de las mayores riquezas de la ciudad: el maíz nativo.

“Aquí hubo una inversión de 253 millones de pesos para transformar cerca de 50 mil metros cuadrados. Recuperamos también un espacio que permanecía abandonado desde 2007 y hoy Topilejo cuenta con dos grandes espacios públicos para beneficio de su población”, señaló.

Explicó que la Utopía lleva el nombre de Centli, palabra náhuatl para maíz, porque Topilejo es uno de los principales territorios productores de este cultivo en la capital.

“¿Por qué se decidió llamar Utopía del Maíz? Porque sin maíz no hay país y porque estamos en una zona productora de maíz. Aquí se encuentra la Casa de las Semillas, un banco de germoplasma y un laboratorio que protegerá nuestras semillas nativas y vigilará que no existan especies transgénicas”, afirmó.

Recordó que el Gobierno de la Ciudad decretó a la capital como territorio libre de maíz transgénico, por lo que esta Utopía fortalece la protección del patrimonio biocultural y de las nueve razas de maíz nativo que se cultivan en la Ciudad de México.

La nueva Utopía cuenta con alberca semiolímpica, canchas deportivas, skatepark, auditorio, aulas culturales, laboratorios clínicos, servicios de medicina general, ginecología y mastografía, además de los espacios del Sistema Público de Cuidados, como centro de cuidado infantil, casa de día para personas mayores, lavandería y comedor comunitario.

La Jefa de Gobierno subrayó que todas las actividades y servicios que se ofrecen en las Utopías son completamente gratuitos.

“En las Utopías todo es gratuito. No se cobra para entrar a la alberca, recibir atención médica, tomar un taller o practicar cualquier deporte. Esta Utopía hace realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres; y en la Ciudad de México añadimos: para los pobres, lo mejor”, expresó.

El suelo de conservación representa 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México, concentra una parte fundamental de su biodiversidad y aporta alrededor del 70 por ciento del suministro de agua que consume la capital. Asimismo, la ciudad cuenta con 3 mil 165 hectáreas sembradas de maíz para grano, produce más de 4 mil toneladas anuales y conserva nueve razas de maíz nativo, de las cuales Tlalpan es uno de los principales territorios productores.

Con la inauguración de la Utopía Centli, el Gobierno de la Ciudad fortalece el acceso universal a los derechos sociales, impulsa el bienestar de los pueblos originarios y reafirma su compromiso con la protección del patrimonio biocultural, el cuidado del suelo de conservación y la preservación del maíz nativo como símbolo de identidad, historia y futuro de la capital.