IP de EU pide a Milei “equilibrio” en próximas reformas

El resultado electoral del domingo 26 de octubre reconfiguró el escenario político y dejó como saldo un triunfo decisivo para el oficialismo de La Libertad Avanza. Pero más allá de la dinámica interna, hubo un actor externo cuyo papel resultó determinante en las semanas previas a los comicios: el gobierno de Estados Unidos.

Aunque los factores que explicaron el desenlace todavía deben analizarse -sobre todo tras la derrota oficialista en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y los escándalos que llevaron a la renuncia de José Luis Espert como primer candidato-, el apoyo norteamericano desempeñó un rol central en el resultado. En ese contexto, la mirada del empresariado estadounidense con intereses en el país adquiere un peso especial, tanto por su influencia como por el tono con que abordó la nueva etapa política.

Lejos de cualquier gesto triunfalista, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (en AmCham Argentina) difundió este lunes un comunicado de tono prudente, en el que reafirmó su compromiso con "el desarrollo sostenible y competitivo del país" y definió el momento actual como "una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita".

AmCham valoró como un logro de los primeros dos años de gestión de Milei "alcanzar la estabilidad macroeconómica y la desregulación", pero señaló que el país enfrenta todavía desafíos decisivos. "Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fiscal", sostuvo la entidad.

El comunicado subrayó además la importancia de establecer reglas claras que promuevan la inversión y la innovación. "Resulta esencial conformar un marco normativo que brinde previsibilidad, fomente la inversión y genere las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir, innovar y generar empleos de calidad", indicó.

En un pasaje que toma las características de un mensaje político, AmCham advirtió que "el ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos, entre todos los actores y en particular entre los poderes ejecutivo y legislativo, permitirán instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible".

La referencia puede ser leída como una alusión directa a los condicionamientos que, aunque nunca blanqueados por uno ni admitidos por el otro, Estados Unidos habría planteado de manera implícita en las negociaciones financieras previas: la necesidad de ampliar la base política, garantizar consensos y sostener la gobernabilidad.

La cámara empresarial también introdujo un llamado a la prudencia. "Sabemos también que los procesos de cambio requieren equilibrio. Por eso, junto con la remoción de las barreras regulatorias y la creación de un entorno de crecimiento, será crítico que el Estado acompañe esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media, durante los próximos dos años", señaló.

Milei y su nuevo gabinete

Tras el impactante triunfo de las elecciones legislativas del domingo, el presidente Javier Milei dio señales sobre el gabinete que se viene. "El Gabinete se diseña en función del Congreso que tengo y de los acuerdos que tengo que ir a buscar", dijo la mañana de este lunes.

"El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, con las nuevas alianzas que tengo que buscar. Obvio habrá cambios porque hay algunos que son forzados", como el de Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa. "Seguridad está resuelto y Defensa necesito ultimar detalles con Luis”, anticipó Milei. Respecto a otros cambios, dijo que tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso, para definir los nombres que conformarán su nuevo gabinete de ministros.