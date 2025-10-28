Hitachi se asocia con Estados Unidos para modernizar la red eléctrica

Hitachi firmó el martes un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para promover la inversión en la modernización de la red, cuando Washington enfrenta una demanda récord de electricidad por la construcción de centros de datos de inteligencia artificial de las grandes tecnológicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Japón el martes y los dos países llegaron a un acuerdo sobre reactores nucleares de nueva generación y tierras raras.

Hitachi, que tiene su sede en Tokio, dijo que su acuerdo con Estados Unidos avanzará en la modernización de la red y ayudará a impulsar el desarrollo de la IA en Estados Unidos.

"Tenemos que identificar ahora junto con nuestros clientes y con el Gobierno proyectos directos en los que realmente podemos contribuir", dijo a Reuters Andreas Schierenbeck, director ejecutivo de Hitachi Energy.

Hitachi explorará la expansión de las actividades de fabricación de su unidad de energía, incluida la adición de capacidad de producción de transformadores, dijo la compañía. En septiembre, Hitachi Energy dijo que planeaba invertir 1,000 millones de dólares para ampliar su fabricación de infraestructuras de redes eléctricas en Estados Unidos.