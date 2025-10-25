Fuentes limpias aportaron el 23.4% de la energía en México en 2024

La generación hidroeléctrica, de energía eólica y fotovoltaica representó el 23.4% del total de la electricidad en México durante el 2024, de acuerdo con cifras de la Sener (Secretaría de Energía).

Este nivel refleja un estancamiento en el sector de las energías limpias, debido a que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el 2021 cuando la energía limpia representaba 25.7% del total de electricidad nacional.

El gobierno de México tiene como meta que en el sexenio actual, de Claudia Sheinbaum, la energía limpia alcance a representar el 38% del total, según el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039.

A través de distintos proyectos se busca que se construyan hasta 6,000 megawatts de nueva capacidad de generación de energías renovables.