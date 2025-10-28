La energía solar, motor del futuro energético de México

México avanza hacia una transición energética sustentable, impulsada por el enorme potencial de la energía solar. De acuerdo con Manuel Ahumada, socio director de Enlight, esta fuente renovable es la de mayor proyección hacia 2030, gracias a la alta irradiación solar del país —5.5 kWh/m² diarios— y a su creciente competitividad frente a los combustibles fósiles.

El especialista estima que para 2030 se instalarán hasta 26.9 GW de capacidad solar, cifra que consolidará a México como líder regional en generación limpia. Pero, advierte que el desarrollo de esta capacidad enfrenta retos estructurales, entre ellos, la modernización de la red eléctrica y el impulso a los sistemas de almacenamiento energético, esenciales para aprovechar al máximo la energía generada.

En este contexto, la nueva Ley del Sector Eléctrico ha abierto oportunidades al elevar el umbral de generación distribuida y simplificar trámites de autoconsumo. Además, la Ventanilla de Energía, creada este año, busca agilizar los procesos administrativos. Estas medidas, junto con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que contempla más de 22,000 MW adicionales de energía limpia y una inversión pública superior a 620,000 millones de pesos, refuerzan un entorno favorable para el sector.

Ahumada destaca que la inversión privada y extranjera será clave para cumplir la meta de generar 45% de la electricidad con fuentes renovables hacia 2030. En este sentido, el modelo híbrido que combina participación pública y privada impulsa la instalación de proyectos solares y microrredes industriales, con beneficios ambientales y económicos.

El crecimiento del sector también tiene un impacto social: la energía solar ha generado más de 100,000 empleos directos, y Enlight contribuye con programas de capacitación y cadenas de proveeduría local en 47 ciudades.

Para Ahumada, México tiene una ventaja estratégica única en Latinoamérica: su capacidad industrial y su papel en las cadenas globales de valor. “La combinación de energía limpia, innovación tecnológica y nearshoring posiciona al país como un hub energético clave hacia 2030”, concluye.