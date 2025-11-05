GSK multiplicará por 10 su inversión en investigación clínica en México si mejoran condiciones regulatorias

GSK, una biofarmacéutica con operaciones a nivel global, planea aumentar hasta diez veces su inversión en investigación clínica en México en los próximos cinco años, si las condiciones regulatorias mejoran.

Así lo aseguró Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, quien puntualizó que cada año invierten alrededor de 120 millones de pesos en el desarrollo de protocolos de investigación clínica en el país.

“La realidad es que tenemos planeado quintuplicar o inclusive multiplicar por 10 esta inversión en los próximos cinco años”, afirmó.

No obstante, acotó que el gran aliciente para multiplicar sus inversiones es que mejoren las condiciones regulatorias en el país.

“En la medida que podamos tener una aprobación más expedita de los estudios de investigación, una revisión más de ágil y la aprobación por los comités de ética, será más sencillo o más rápido nuestra participación en el país”, subrayó.

Hoy, la biofarmacéutica de origen británico tiene 90 productos de investigación clínica corriendo en México en diferentes fases de desarrollo y en áreas terapéuticas como oncología, VIH, enfermedades respiratorias e infecciosas, entre otras.

El director médico de GSK México reconoció la apertura y el compromiso del gobierno federal y de las autoridades regulatorias sanitarias para mejorar las condiciones a fin de atraer la inversión y fomentar el desarrollo de la industria farmacéutica.

De hecho, aseguró que hace pocos meses la aprobación de un estudio clínico podía tardar seis meses o más, pero actualmente se ha reducido a unos tres meses, y confió en que siga disminuyendo.

La digitalización en los sistemas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha ayudado a mejorar los tiempos, aunque reconoció que aún “no está donde deba estar, pero sí hay una mejora”, expresó.

“Estamos muy contentos con esa posibilidad de acercarnos a la autoridad y que la autoridad entienda cuáles son las áreas donde queremos que haya mejoras y estamos seguros que esas mejoras regulatorias van a contribuir a que podamos invertir más”, reiteró.

Recordó que el gobierno mexicano lanzó una campaña para mejorar las tasas de vacunación en niños y adultos, y ha pedido a la industria farmacéutica invertir en investigación.

“Tenemos el compromiso de crecer la inversión de GSK en investigación en México, en línea con lo que justamente el gobierno espera de las compañías farmacéuticas que se encuentran en el país, que contribuyan a que se haga más investigación”, subrayó Sigfrido Rangel.

GSK tienen más de 900 pacientes participando en distintos protocolos de investigación en centros distribuidos por todo el país y en proyectos que abarcan desde vacunas hasta nuevos medicamentos para el VIH, tratamientos oncológicos —como cáncer de endometrio y mieloma múltiple—.

Así como terapias para enfermedades respiratorias graves, entre ellas el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También investigan fármacos para padecimientos inmunológicos como el lupus.

La investigación clínica, explicó el director médico de GSK México, no solo mejora la calidad de atención de los pacientes, sino que les da acceso a medicamentos innovadores.

De ahí el interés de las autoridades mexicanas para aumentar la inversión en esta área.

“En México tenemos un gran compromiso con el desarrollo de la investigación… No solamente contribuimos al desarrollo de medicamentos, sino también contribuimos al desarrollo de la educación médica continua y en programas investigación”, expuso Sigfrido Rangel.

El directivo aseguró que están “totalmente alineados” con el Plan México y que seguirán apostando por sus inversiones, pues tienen más de 60 años de presencia en el país.

A nivel mundial, GSK invierte alrededor del 20 y 21% de sus ganancias en investigación clínica, equivaldría casi al total de las ventas de vacunas en el mundo de la compañía. “Esto habla del compromiso por el desarrollo de la investigación”, aseveró.