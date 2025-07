GSK ve en México un hub estratégico de investigación clínica a futuro

La británica GSK recién anunció la llegada a México del primer lote de su vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), uno de los virus respiratorios más frecuentes que puede causar complicaciones graves en personas mayores de 60 años, especialmente en quienes viven con comorbilidades como EPOC, asma o insuficiencia cardíaca.

México fue el único país latinoamericano que participó en el estudio clínico fase III mediante el que se probó en personas esta vacuna recombinante con adyuvante, incluyendo adultos mayores. Fue autorizada por Cofepris en diciembre de 2024, y GSK prevé tenerla ya disponible en el siguiente invierno, confiando en que para fines del 2026 se esté aplicando también en el sector público. Para ello desde ahora ya están iniciando el proceso para ingresarla en el Compendio Nacional de Insumos en Salud (CNIS) que lleva el Consejo de Salubridad General.

Jorge Arévalo, director general de GSK en México, ubica a esta vacuna en su estrategia para seguir creciendo en el país, con un portafolio de más de 70 soluciones, cubriendo a más de 10 millones de personas al año. Otra es su vacuna contra Herpes Zoster que ya va para 3 años en México en el sector privado, pues hasta ahora las autoridades no han permitido su ingreso al sector público.

Otro pilar de su esperado fuerte crecimiento en el país, GSK lo planea sostener en la investigación clínica, donde su capitán Jorge Arévalo calcula una inversión acumulada prevista de 350 millones de pesos en los próximos años en México. La cantidad implica duplicar la inversión, pero es ínfima frente a lo que GSK invierte a nivel mundial en este rubro.

GSK, con más de tres siglos de historia, como líder global en vacunas por volumen, destina 6.4 mil millones de libras esterlinas anuales (unos 8.7 mil millones de dólares) a investigación y desarrollo (I+D) a nivel mundial.

Y tras la participación de México en los ensayos de la vacuna contra el VSR, ubica al país con un potencial para ser un hub estratégico regional en este ámbito. México fue el único país latinoamericano participante en el estudio multicéntrico con 17 centros de investigación que involucraron a más de 600 pacientes en el desarrollo de la vacuna contra el VRS. “La investigación clínica en México tiene una calidad excepcional, gracias a sus profesionales, su infraestructura y la diversidad de su población”, afirma Arévalo.

La compañía busca al menos duplicar su inversión en ensayos clínicos, consciente de que estos generan un impacto que va más allá de la infraestructura física en una fábrica. En este sentido Arévalo hace ver que más allá de impulsar la apertura de plantas de producción, el Gobierno debería considerar que cada peso invertido en investigación y desarrollo significa no solo pacientes mejor tratados, instituciones mejor equipadas, médicos mejor entrenados sino a la larga conformar todo un ecosistema científico que deriva innumerables beneficios económicos.

Este enfoque posicionaría a México para rivalizar con líderes en atracción de I+D, como España -líder mundial en este rubro-, o con Argentina, que ha consolidado programas de largo plazo siendo el que más destaca en I+D en la región.

Sin embargo, México, para seguir avanzando en ello, necesita en principio superar el rezago de su inversión en salud, que es muy menor al 9.7% promedio de la OCDE; nuestro país destina apenas 2.57% de su PIB a salud, por debajo incluso de Argentina o Brasil. “México tiene un potencial inmenso, pero necesitamos políticas de largo plazo para aprovecharlo”, subraya Arévalo.

GSK también destaca en áreas como el VIH, donde desarrolló la primera medicina global y hoy ofrece tratamientos inyectables cada ocho semanas. “Los pacientes con VIH bien medicados tienen mejor pronóstico que muchos de nosotros”, destaca Arévalo. Este legado se extiende a biológicos para enfermedades como el cáncer o el lupus, consolidando el enfoque en especialidades.

Envejecimiento y acceso: un desafío urgente

La apuesta de GSK es a que con el envejecimiento poblacional, el segmento de mayores de 50 años seguirá creciendo significativamente; sólo para 2050 será una cuarta parte de la población mexicana. Y las vacunas son herramienta clave en esta etapa para prevenir complicaciones, sobretodo considerando que el sistema inmune se debilita con la edad. Y ahora considérese además que el VSR, junto con influenza y Covid-19, representan un tercio de las infecciones respiratorias en adultos mayores, muchas derivando en peligrosas neumonías.

Para GSK, la unidad de vacunas generó 30% de sus ingresos globales en 2024. Solo la vacuna contra el VSR aportó 590 millones de libras esterlinas en mercados donde ya se comercializa. La llegada de esta vacuna refuerza el posicionamiento de GSK como referente en vacunación para personas adultas mayores, una población clave ante el envejecimiento demográfico.

Marchan en CdMx y Edomex trabajadores de IMSS Bienestar

Ayer se evidenció la crisis de IMSS Bienestar en sus dos sedes principales: Ciudad de México y Estado de México. En la capital, miles de trabajadores cerraron la Av. Insurgentes y al grito de "IMSS-Bienestar, fracaso nacional" se manifestaron desde el Parque Hundido hasta la sede del IMSS Bienestar en la Guadalupe Inn, exigiendo que el organismo les cumpla: pagos de bonos extraordinarios de salud, medicamentos, insumos y reinstalación a personal despedido de manera injustificada. El organismo accedió a instalar mesas de negociación. El problema es presupuestal pero también reflejo del desorden y falta de expertise operativo. Pero además ya sabemos que es una de las herencias de AMLO...

¿Nivel preparatoria en coordinaciones estatales?

Y hablando de la falta de capacidad de algunos directivos del OPD IMSS Bienestar, nos llegó información sobre el desastre que dejó la exadministradora María de Jesús Herros Vázquez. Durante el poco tiempo que estuvo, cambió de un plumazo a los jefes de Servicios de Administración y Finanzas de 17 Estados. Eso fue en abril, cuando terminó enviando a cada entidad a sus amigos recomendados, por supuesto sin la mínima experiencia ni conocimientos básicos sobre el sector salud. Como era de esperarse, crearon un caos y divisionismo en las Coordinaciones estatales a donde llegaron. El caso más grave, nos dicen, se dio en Quintana Roo, donde la enviada, Maria Dolores Morales Tagle, no sólo no cumplía con los requisitos mínimos de estudios -su nivel de estudios es preparatoria, y el mismo organismo lo admitió, por Trasparencia- si no que además trataba con menosprecio a los empleados y se tomaba atribuciones que no le correspondían. Es de esperarse que la nueva encargada Christian Leslie García Romero ponga orden.