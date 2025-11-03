Grupo Sanborns invierte en tecnología para mejorar la experiencia del cliente, pese desaceleración económica

En medio de un consumo débil y de desaceleración económica, Grupo Sanborns está apostando sus inversiones en tecnología para mejorar la experiencia de los consumidores, sostuvo Arturo Spínola García, director de Administración y Finanzas de Grupo Carso.

Destacó que este programa de inversión, del cual no dio detalles sobre la cantidad de recursos que destinará, se desarrollará a lo largo de los próximos dos años y se espera que genere beneficios en el mediano plazo.

“Estamos invirtiendo de una manera importante en tecnologías de la información, buscando mejorar la experiencia del cliente, la eficiencia en las entregas y todo el tema de logística”, comentó.

La cadena de tiendas y cafeterías, propiedad del empresario Carlos Slim, también tiene como objetivo aumentar la rentabilidad por metro cuadrado y por formato en sus establecimientos, así como incrementar la penetración de sus marcas propias y el negocio de crédito en todos sus establecimientos.

Además, busca aumentar sus ventas por internet, impulsar el uso de sus aplicaciones móviles y facilitar la opción de compras en línea.

En su reciente conferencia con motivo de su reporte del tercer trimestre del 2025, explicó Arturo Spínola García que aunque el consumo, en general, no ha estado en los niveles que se esperarían, han logrado mantener un ligero crecimiento en sus ventas.

Entre julio y septiembre, las ventas de Grupo Sanborns aumentaron 1.9%, a 15,850 millones de pesos, en comparación con iguales meses del 2024, esto gracias a las rebajas de verano y ventas especiales por el regreso a clase y por las fiestas patrias, tanto en las tiendas departamentales como en los restaurantes.

Arturo Spínola García puntualizó que el bajo consumo no es un tema particular del Grupo, por lo que confió en que pronto se reactive y que la economía se recupere, mientras seguirán enfocados en sus inversiones y en su crecimiento.

Además, mencionó que se han realizado cambios en la manera de otorgar y administrar el crédito que ofrece a sus clientes, lo que ha contribuido a reducir la morosidad de sus tarjetas departamentales.

“Estamos llegando a niveles muy manejables, a pesar de que sí se notan problemas en el crédito a nivel a nivel nacional… Prácticamente bajamos la morosidad a la mitad comparado con lo que traíamos el año pasado, rondando el 4%, que son niveles que nos dan un poco más de tranquilidad”, expuso.

Grupo Sanborns opera un total de 459 establecimientos, de los cuales 140 son restaurantes y tiendas Sanborns; 14 son Sanborns Café, 44 corresponden a tiendas Mixup; y 118 a iShop.

Mantiene, otras 96 tiendas departamentales Sears y 47 tiendas Dax, además tiene bajo su propiedad los centros comerciales Plaza Inbursa y Plaza Loreto.