Confianza del consumidor en México suma dos meses con mejoras

Los hogares mexicanos ligan dos meses consecutivos mejorando su confianza como consumidores.

En agosto del 2025 se observó que el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró un alza de 0.7 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras del Inegi.

Este salto ubicó a la confianza de los consumidores en un nivel de 46.7 puntos, mientras que el mes previo (julio) se ubicaba en 46.0 puntos.

Con estos resultados, la confianza del consumidor en México anotó este octavo mes su mejor nivel desde diciembre del año pasado (2024).

Este indicador refleja qué tan confiados se sienten los consumidores respecto de que la economía actual sea mejor que hace un año y si sus expectativas para la economía de los próximos 12 meses son positivas.