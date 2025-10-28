Grupo Bimbo reducirá 35% sus inversiones respecto a hace tres años por menor demanda de capital

Grupo Bimbo, una de las empresas de panificación más grandes del mundo, estima cerrar el año con una inversión de alrededor de 1,300 millones de dólares, lo que representaría una reducción de 35% respecto a los 2,000 millones destinados hace tres años.

Lo anterior se debe a que sus planes de crecimiento están demandando una menor inyección de capital que hace dos o tres años, puntualizó Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas de la compañía.

“Lo que hemos estado viendo desde hace tres años es una disminución gradual en la cantidad de inversiones de capital (CapEx) que hemos estado invirtiendo, viniendo de 2,000 millones de dólares, luego 1,600 millones y ahora probablemente terminaremos en 1,300 millones de dólares”, detalló.

En conferencia con analistas, tras presentar su reporte del tercer trimestre del año, el directivo informó que entre julio y septiembre han invertido 728 millones de dólares, lo que representa una disminución de entre el 30 y el 33% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Agregó que, como parte de su guía para todo el 2025, prevén que el CapEx se ubique en la parte baja del rango, entre 1,300 y 1,400 millones de dólares.

Estas inversiones se destinarán principalmente a mantenimiento, proyectos productivos y también a iniciativas de crecimiento.

“En CapEx de mantenimiento es más o menos lo mismo que lo que típicamente invertimos, que está en el rango de 800 millones de dólares por año. En productividad, estamos invirtiendo un poco más este año, particularmente del proyecto de transformación en Estados Unidos”, acotó.

Durante la conferencia, Rafael Pamias, director general del Grupo, recordó que en los últimos seis años han realizado 24 adquisiciones de pequeñas y medianas empresas, lo que les ha permitido consolidar su presencia en mercados existentes y entrar en nuevas geografías.

Particularmente en Estados Unidos, afirmó, están explorando oportunidades para completar su portafolio de productos.

“Así que estamos mirando este tipo de oportunidades siempre, y si tienen sentido, ¿por qué no?”, comentó en la misma conferencia.

Grupo Bimbo informó que ya completó la adquisición de Wickbold, una empresa de la industria de panificación en Brasil, por lo que su consolidación se verá reflejará hasta el próximo trimestre.