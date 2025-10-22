GE Vernova adquirirá el 50% restante de Prolec GE a Xignux por 5,275 millones de dólares

GE Vernova comprará el 50% restante de Prolec GE, un fabricante de transformadores eléctricos, al grupo industrial Xignux, por un monto total de 5,275 millones de dólares.

Con esta operación, GE Vernova se convertirá en el propietario total de Prolec GE, una empresa que construyó hace 30 años junto Xignux bajo una coinversión.

“El acuerdo acelerará la trayectoria de crecimiento del segmento de electrificación de GE Vernova, el de mayor expansión en la empresa, al fortalecer su presencia y capacidad de atención en América del Norte, donde la demanda de tecnologías para redes eléctricas crece rápidamente”, dijo la empresa en un comunicado.

Afirmó que este mercado vive un fuerte crecimiento en la demanda de electricidad, impulsado, en parte, por la expansión de los centros de datos y por nuevas políticas que fomentan la adopción de equipos críticos para la red eléctrica y la electrificación.

Prolec GE es uno de los principales fabricantes de transformadores eléctricos en América del Norte, con más de 10,000 empleados y siete plantas de producción en el mundo, cinco de ellas en Estados Unidos.

Recientemente, ha invertido más de 300 millones de dólares en la ampliación de su capacidad y en proyectos de innovación en México y Estados Unidos, incluyendo una inversión adicional de 140 millones de dólares que generará cientos de nuevos empleos en los próximos tres años.

“La operación es inmediatamente rentable, con un socio que conocemos bien, y generará un crecimiento adicional para GE Vernova”, dijo Scott Strazik, director general de la empresa.

Consideró que la adquisición está alineada con sus objetivos estratégicos y financieros. Además, representa “una buena noticia” para sus clientes al fortalecer su presencia en Norteamérica, donde la demanda de equipos para redes crece de forma importante.

GE Vernova informó que financiará la operación con una combinación de efectivo y deuda. Espera que la transacción cierre a mediados de 2026, ya que está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Por su parte, Xignux tomó la decisión de vender la participación que tiene en el fabricante de transformadores eléctricos como parte de su Visión 2030, con el cual busca centrarse en los sectores de energía y alimentos, donde ya opera y ve un alto potencial de crecimiento, a través de sus empresas Viakable, Qualtia y BYDSA.

“Hemos tomado esta decisión con plena convicción, tras un ciclo exitoso. Damos un paso estratégico de gran valor, que fortalece nuestra plataforma de futuro, más enfocada, sostenible y con mayor flexibilidad financiera”, dijo Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux.

Añadió que seguirán buscando nuevas oportunidades de inversión en los sectores de energía y alimentos.