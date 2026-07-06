Rehabilitación integral para el mercado más grande de Querétaro capital: Felipe Macías

Más de 20 millones de pesos invierte el gobierno municipal de Querétaro, que encabeza su presidente Felipe Fernando Macías Olvera, en las obras para la rehabilitación integral del Mercado Escobedo, el más grande de la ciudad.

Este se encuentra ubicado en la Delegación Centro Histórico, y los trabajos podránbeneficiar a más de 160 mil usuarios y locatarios.

De acuerdo con el presidente municipal, Felifer Macías, esta intervención forma parte de las acciones para mejorar uno de los espacios comerciales más grandes y emblemáticos de Querétaro y el proyecto contempla la rehabilitación de los módulos sanitarios, la red de agua potable, el drenaje sanitario y el sistema de canalización pluvial del mercado.

“Estamos en el mercado Escobedo, el más grande de nuestra ciudad. Me da muchísimo gusto anunciar que ya estamos en los trabajos de drenaje sanitario, agua potable y drenaje pluvial, también la rehabilitación de los sanitarios aquí en el mercado Escobedo”, comentó.

Explicó que la obra se ejecuta en coordinación con los comerciantes para reducir las afectaciones a su actividad diaria y permitir que el mercado mantenga su operación habitual. Este espacio recibe, en promedio, cinco mil personas al día y entre ocho mil y 10 mil visitantes durante los fines de semana.

Con esta obra, el Municipio de Querétaro fortalece la infraestructura del mercado Escobedo para ofrecer espacios más seguros, funcionales y dignos para comerciantes y visitantes, además de contribuir a mejorar la calidad de los servicios que reciben diariamente las familias queretanas.