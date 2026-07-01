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Bolsa mexicana cae levemente; acciones de Alsea lideran las pérdidas
Los índices locales retroceden, con los inversionistas atentos a las conversaciones sobre el T-MEC y también siguiendo la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos.
Las bolsas de valores de México caen levemente la mañana de este miércoles. Los índices locales retroceden, con los inversionistas atentos a las conversaciones sobre el T-MEC y también siguiendo la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, desciende 0.10% hasta 68,901.34 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.19% a 1,341.58.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. La operadora de franquicias Alsea encabeza las pérdidas, con 2.25% a 44.77 pesos, seguida de Kimberly-Clark, con 1.94% a 37.98 pesos, y Grupo Carso, que pierde 1.71% en 128.45 pesos.
El mercado seguía con atención el inicio formal de la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. El mercado también vigilaba con atención la información económica de la mayor economía mundial, que espera información sobre el empleo.