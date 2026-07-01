Bolsa mexicana cae levemente; acciones de Alsea lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México caen levemente la mañana de este miércoles. Los índices locales retroceden, con los inversionistas atentos a las conversaciones sobre el T-MEC y también siguiendo la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, desciende 0.10% hasta 68,901.34 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.19% a 1,341.58.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. La operadora de franquicias Alsea encabeza las pérdidas, con 2.25% a 44.77 pesos, seguida de Kimberly-Clark, con 1.94% a 37.98 pesos, y Grupo Carso, que pierde 1.71% en 128.45 pesos.

El mercado seguía con atención el inicio formal de la revisión del T-MEC ⁠entre México, Estados Unidos ⁠y Canadá. El mercado también vigilaba con atención la información económica de la mayor economía mundial, que espera información sobre el empleo.