Fedatarios: Corredores públicos, listos para ser clave en la transformación del campo mexicano

Para este jueves se espera que los legisladores avalen la reforma que permitirá que los corredores públicos asuman un rol clave en la transformación del campo mexicano, para dar fe pública dentro del sector económico.

El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) afirmó que el gremio se encuentra listo para asumir plenamente el nuevo ordenamiento que ya fue aprobado en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados y sólo falta que pase por el pleno para habilitarlos como fedatarios.

“La reforma no solo amplía la cobertura de la fe pública, sino que incorpora a los corredores públicos como socios estratégicos en la modernización institucional del sector agrario”, sostuvo el presidente del CNCPM, Eduardo Ruiz Orozco.

Dicha reforma cobra gran relevancia para el sector agrario, ya que en zonas rurales o aisladas del país no existe la presencia de notarios públicos para dar orden a la propiedad del campo.

No obstante, “esta incorporación ampliará las opciones de fe pública para los más de 32,000 núcleos agrarios del país, al ofrecer servicios más accesibles en regiones donde la presencia notarial ha sido limitada”, expuso.

El presidente del CNCPM destacó que este cuerpo profesional se prepara “con seriedad y responsabilidad”, al señalar que “asumirá este nuevo ordenamiento y ya trabajan de manera organizada para contribuir desde sus responsabilidades a la solución de los retos agrarios del país con ética, compromiso y conocimientos”.

La reforma no se sustituye al notariado, sino que lo complementa, fortaleciendo la oferta institucional en beneficio de ejidatarios, comuneros y comunidades agrarias en todo el país.

El gobierno ha destacado el rol de los corredores públicos como un actor paralelo a los notarios para dotar la seguridad jurídica y ampliar el rol de éstos dentro de las regulaciones.

Para el Colegio, la iniciativa representa un avance decisivo para evitar criterios restrictivos y reconocer plenamente a las corredoras y los corredores públicos como fedatarios y valuadores en materia agraria, fortaleciendo la certeza jurídica y el desarrollo de los ejidos y comunidades hacia una auténtica prosperidad compartida.

Ruiz Orozco afirmó que la aprobación del dictamen marca un punto de inflexión para el sector rural. “Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en la historia del campo mexicano al reconocer a los corredores públicos como fedatarios en materia agraria”.