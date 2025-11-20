Mercado de ropa para mascotas crece 10%

Un mercado que está cobrando auge es el segmento de ropa y equipamiento -como chalecos tácticos, correas y arneses- para mascotas.

Según proyecciones, este negocio alcanzará un valor de 1,149 millones de dólares a nivel mundial al cierre de este año y crecerá hasta 2,483 millones de dólares para 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.11%, según un reporte de Global Growth Insights, una firma especializada en estudios de mercado.

“Aunque es un mercado entre comillas joven, es una categoría que ha crecido en México... El crecimiento se refleja en cuántas veterinarias y tiendas de accesorios para mascotas hay. El potencial de este mercado es enorme”, consideró Daniel Ayala, gerente de Retail 5.11 Tactical.

Este crecimiento, ahondó, se refleja en datos que indican que aproximadamente el 70% de los hogares mexicanos cuentan con al menos una mascota, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La marca estadounidense de ropa, calzado y equipo táctico de alto rendimiento, le ha apostado al mercado de equipamiento y ropa para mascotas.

Esta colección, que nació en el 2023 como un nicho para binomios K9, se ha convertido en la categoría de mayor crecimiento relativo de la marca en México y apunta a duplicar su tamaño en 2026.

En México, 5.11 cuenta con alrededor de 40 tiendas propias ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tijuana. Recientemente inauguró su primer centro de distribución nacional.

“El crecimiento, la expansión y la diversificación del segmento de ropa para mascotas no la estaremos haciendo solamente en productos, sino también en canales de distribución y puntos de venta”, acotó.

“Estamos iniciando un proceso para estar generando alianzas comerciales, a partir del lanzamiento de nuestro nuevo centro de distribución”. Dentro este segmento, la empresa desarrolló un nicho especial dedicado a la parte táctica para los binomios K9 o la colección para caninos adiestrados para trabajos especiales. Esta división representa alrededor del 3% de sus ventas. “Tenemos una colección elaborada con materiales sumamente resistentes para los caninos de trabajo (perros policía, rescatistas o de guías)”.